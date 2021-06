C’era una volta il centro di allenamento dello Jiangsu Suning: ora spazio alle ruspe…

Un epilogo che nessuno aveva pronosticato per il club cinese laureatosi lo scorso inverno campione nazionale per la prima volta nella storia.

Questo era lo Xuzhuang Football Training Center prima dello scioglimento del club. Nella foto grande, lo situazione dello stesso centro tecnico oggi, nel giugno 2021. Come confermato da Titan Sports Plus, sono nel vivo i lavori di smantellamento della struttura. Nel frattempo, senza lo Jiangsu per il dispiacere dei suoi tifosi, la Chinese Super League è ripartita ed è giunta alla quinta giornata di campionato. Sedici squadre divise in due gruppi: in questo momento, entrambe con 11 punti, le due battistrada sono lo Shandong Luneng, ex squadra di Graziano Pellè, nel Gruppo A e lo Shanghai Sipg nel Gruppo B.