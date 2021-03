Parma, Pellè segna ma non vince: ci pensa Viky a consolare lui e i suoi 550mila followers!

I siti di gossip e benessere la definiscono uno spettacolo della natura: lei è Viky Varga, la compagna di Graziano Pellè

Viky Varga è la splendida modella ungherese compagna nella vita di Graziano Pellè. Al momento della rovesciata del suo bomber contro il Genoa, Viki è esplosa su Instagram: “Bravi ragazzi”. Poi non è servito a nulla il gol alla Pelè di Graziano Pellè. Ma l’esultanza di Viky Varga ha fatto il botto nelle InstaStories. Era dal 18 dicembre del 2011, che Pellè non faceva gol in Serie A. Viky non può esultare, viste le molte sconfitte del Parma, come Anna Falchi per le vittorie della Lazio. Ma i tifosi del Parma e i calciofili in genere si consolano ugualmente consultando le foto del suo profilo Instagram...