Gianmarco Inguscio 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 11:34)

Il campionato di Seconda Divisione spagnolo è giunto alla tredicesima giornata di campionato e le squadre Ceuta e Almeria daranno il via sabato 9 novembre. Attualmente gli ospiti occupano la seconda posizione in classifica con 22 punti, alle spalle del Racing Santander. Invece, i padroni di casa da poco neopromossi, sono saldamente a metà classifica grazie ai 18 punti conquistati finora.

Numeri importanti per una trasferta geograficamente difficile — La trasferta che impegnerà i tifosi biancorossi non sarà come tutte le altre. La città di Ceuta è sprovvista di un aeroporto commerciale che permetterebbe il regolare flusso aereo ai cittadini. Pertanto, la tifoseria andalusa sarà costretta a raggiungere l'impianto "Alfonso Murabe" in autobus, ma ciò, presuppone che il tragitto sia lungo e stancante, almeno quattro ore. Sarebbe pensiero comune rinunciarci, ma ciò non è accaduto. D'altronde la società dell'Almeria nella stagione 2023-2024 vantava circa 10.00o abbonati sugli spalti.

Ceuta-Almeria: un gruppo di tifosi prenota un volo in elicottero — Volare non è per tutti e in elicottero tanto meno. Eppure, per un gruppo di circa dieci appassionati dell'Almeria non rappresenterà un ostacolo e si recherà all'aeroporto di Malaga per atterrare successivamente all'eliporto di Ceuta. Questa scelta a tratti bizzarra, rappresenta una vera e propria esperienza che giustifica una forte passione: tifare per i biancoazzurri che cercano un immediato riscatto dopo l'amara retrocessione della scorsa stagione.

Inoltre, i sostenitori dell'Almeria hanno dichiarato a MARCA che il prezzo del volo è stato basso e accessibile: "Abbiamo sfruttato una convenzione che premia i non residenti e ci ha permesso di ricevere uno sconto notevole sul biglietto". Poi hanno concluso: "Sarà una bella trasferta. Eravamo subito d'accordo per affrontare un'esperienza diversa dal solito".

Le formazioni - attualmente allenate dai tecnici Juan Romero e Rubi - tornano ad affrontarsi dopo un digiuno calcistico durato ventiquattro anni. Il match sarà un'opportunità per regalare spettacolo, divertimento e tanta passione per chi insegue senza sosta la propria squadra anche dinanzi ad avversità e tragitti difficili.