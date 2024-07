Champions, il Differdange di patron Bei cerca l’impresa

La squadra del presidente italiano Fabrizio Bei, proverà a ribaltare tutto e portarsi a casa una storica qualificazione. Dopo il titolo lussemburghese quindi, un altro obiettivo da centrare per i rossoneri.

Emanuele Giacometti 17 luglio 2024 (modifica il 17 luglio 2024 | 12:32)

Soltanto una squadra tra il Differdange e il Klaksvik avrà l'onore di partecipare al secondo turno preliminare di Champions League. L'andata del primo turno è terminata 2-0 in favore dell'undici delle Isole Far Oer che è riuscito a centrare il successo grazie alla doppietta realizzata da Arni Frederiksberg prima dell'intervallo. Stasera in Lussemburgo la squadra del presidente italiano Fabrizio Bei cerca l'impresa e di fare la storia per accedere al turno successivo.

Differdange-Klaksvik, sfida aperta — Le statistiche fatte registrare dalle due squadre al Djpumyra Stadium, lasciano però pensare ad una sfida tutt'altro che chiusa. Il Klaksvik all'andata è riuscito a capitalizzare al meglio le quattro occasioni da rete avute, segnando due gol. Il Differdange è invece rimasto a secco, nonostante abbia tentato il tiro per ben 26 volte, 7 di queste nello specchio della porta avversaria. Non sarà quindi sfida banale, in palio, per entrambe, c'è la storia.

Differdange, le mura amiche sono un fortino — Le statistiche dicono che il Differdange non perde in casa dal 30 aprile 2023. Nelle successive 19 gare interne ufficiali infatti sono arrivate 15 vittorie e 4 pareggi. Le quote sui principali siti di scommesse danno favoriti i lussemburghesi, con l'1 pagato (1.62) da Sisal, 1.74 da Cplay, mentre su Eurobet e Snai è quotato rispettivamente 1.73 e 1.70. Molto alto il 2, che regala un moltiplicatore di oltre 4 volte la posta.