Dopo il rigore negato per il fallo di mano di Pubill, il club catalano ha annunciato che presenterà un reclamo alla UEFA. Martedì prossimo la partita di ritorno

Mattia Celio Redattore 9 aprile - 17:41

Una decisione che ha fatto mandare il Barcellona su tutte le furie. All'indomani del duro KO contro l'Atletico Madrid che ha seriamente complicato la qualificazione alle semifinali di Champions League (0-2), i blaugrana hanno ancora molto da recriminare in merito al rigore non concesso nel secondo che avrebbe potuto riaprire ogni discorso. Sulla questione è intervenuto il presidente ad interim del club catalano, Rafael Yuste.

Barcellona, il club blaugrana farà ricorso: lo ha annunciato il presidente Yuste — La sconfitta contro l'Atletico Madrid è un duro colpo per il Barcellonache, dunque, il prossimo martedì sarà costretto alla rimonta per accedere alle semifinali di Champions League. Uno 0-2 non è impossibile da recuperare ma in casa dei Colchoneros sarà molto dura per Yamal e compagni. Eppure, il club blaugrana ha ancora molto da dire sulla partita di ieri sera, soprattutto sull'arbitraggio non ritenuto all'altezza.

I catalani, come ricordiamo, hanno vivamente protestato nel momento in cui Pubill ha toccato la palla con le mani dopo il rinvio di Juan Musso. Un tocco che, per regolamento, non è stato sanzionato ne dall'arbitro rumeno Istvan Kovacs in campo ne dal tedesco Christian Dingert in cabina VAR. La decisione non è stata ovviamente condivisa dai blaugrana, tanto che il presidente ad interim Rafael Yuste ha deciso di intervenire.

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Come lo stesso Yuste ha dichiarato, il club presenterà un reclamo ufficiale alla UEFA: "È incredibile che oggigiorno, con tutte le risorse tecniche, tecnologiche ed elettroniche di cui disponiamo come società, soprattutto per quanto riguarda il VAR, non abbiano fischiato un rigore così chiaro. Sono sorpreso perché l'hanno visto tutti. Non stiamo parlando di tre punti, ma di un titolo come la Champions League".

Un episodio simile il Barcellona lo ha vissuto anche in Copa del Rey, guarda caso, proprio contro i Colchoneros: "Dobbiamo denunciare questo perché altrimenti non ci saranno miglioramenti. Tutti sbagliano, ma ora lo fanno troppo spesso e non possiamo lasciar correre. Come club, stiamo valutando internamente di rilasciare una dichiarazione".