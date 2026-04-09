I tifosi del Barcellona incoraggiano i propri beniamini dopo la sconfitta contro l'Atlético. Il video dal campo è da brividi

Non è stata la miglior partita del Barcellona in questa stagione, anzi. Per di più, l'espulsione nel primo tempo di Cubarsí ha indirizzato l'inerzia della gara in favore dell'Atlético Madrid. In queste condizioni, i Colchoneros hanno maturato un importante vantaggio di due reti e adesso mancano soltanto novanta minuti a dividere le due squadre dalla semifinale di Champions League. Nonostante la sconfitta, i tifosi catalani hanno applaudito i loro beniamini, chiedendo a gran voce la rimonta al Riyadh Metropolitano.