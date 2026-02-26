Ora il quadro è completo. Le otto squadre vincitrici degli spareggi raggiungono quelle che hanno terminato il girone unico nelle prime otto posizioni. Si attendono i sorteggi per scoprire tutti i match

Gianmarco Inguscio Collaboratore 26 febbraio 2026 (modifica il 26 febbraio 2026 | 13:53)

Se il maxi girone di Champions League e gli spareggi per gli ottavi di finale raggiungono il capolinea, domani, 27 febbraio alle ore 12:00, si svolgerà l'evento successivo: l'emblematico sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. La cerimonia si terrà a Nyon, in Svizzera, presso la casa del calcio Europeo.

Cosa succederà durante questo evento? Le sedici squadre qualificate, sia quelle che hanno terminato il girone nelle prime posizioni sia quelle che hanno superato gli spareggi andati in scena in questi giorni, scopriranno la rispettiva squadra avversaria. L'obiettivo è comune: raggiungere il traguardo dei quarti di finale del torneo internazionale più ambito. Per seguire il sorteggio in diretta, basterà collegarsi in streaming su UEFA.com.

Champions League, le prime otto squadre qualificate agli ottavi — Chi prima, chi dopo. Sono sedici in totale, le formazioni che hanno raggiunto il primo obiettivo: gli ottavi di finale. In questa edizione non sono mancate le soprese, a partire dal tallone d'Achille delle squadre italiane. Fatta eccezione per il percorso sorprendente dell'Atalanta di Palladino, Juventus, Milan e Inter sono state eliminate prime dei sorteggi. Proprio i nerazzurri erano a un passo dall'ingresso tra le prime otto, ma restano fuori per un punto e vengono sconfitti inaspettatamente dal Bodo/Glimt. Ma torniamo alle squadre qualificate e per farlo, è necessario rispolverare la classifica della prima fase di eliminazione.

In testa c'è l'Arsenal. I Gunners sono stati dominatori assoluti, chiudendo al primo posto e da imbattuti. Alle loro spalle si sono qualificate Bayern Monaco e Liverpool. Loro, hanno mantenuto la propria identità, confermandosi serie pretendenti alla vittoria finale. Il Tottenham divide la classifica delle prime otto, che contrariamente a quanto sta facendo in campionato - dove gli Spurs lottano addirittura per la salvezza - in campo europeo ritrovano serenità e brillantezza.

All'appello non può mancare il Barcellona di Flick, seguito dal Chelsea. Questi ultimi, capaci di trovare equilibrio e qualificazione. Infine, sorprendono lo Sporting e il Manchester City: i primi per il traguardo raggiunto, pur non appartenendo a uno dei top cinque campionati europei; i secondi per le difficoltà incontrate lungo il percorso. I Citizens si qualificano con appena un punto in più rispetto al Real Madrid.

Champions League, le compagini che hanno superato gli spareggi — A prendersi la scena da protagonista sono sicuramente i norvegesi del Bodo/Glimt, che sciolgono come neve al sole la formazione di Chivu. In lizza per lo stesso ruolo, c'è anche l'Atalanta. I bergamaschi completano una rimonta pazzesca contro il Dortmund si presentano agli ottavi con tutti i presupposti per divertire e continuare a stupire ancora. Qualificato anche il Real Madrid, che nel doppio appuntamento con il Benfica porta a casa un successo convincente. Superano gli spareggi anche i campioni in carica del PSG, che si aggiudicano il derby francese contro il Monaco.

Ancora, Simeone guida l'Atletico Madrid agli ottavi, grazie al successo agevole con il Club Brugge, mentre il Newcastle torna tra le migliori sedici dopo 23 anni, superando il Qarabag. Infine, si iscrivono alla lista dei sedici anche Galatasary e il Bayern Leverkusen. I turchi tremano contro la Juventus, ma raggiungono l'obiettivo allo scadere dei tempi supplementari. I tedeschi eliminano l'Olympiakos. Ora, vediamo come si svolgerà il sorteggio di Champions League.

Incognita sorteggi, i possibili incontri tra le compagini — Le prime otto squadre qualificate verranno divise in coppie, ossia 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 e distribuite nei due lati opposti del tabellone. Per il sorteggio saranno predisposte quattro urne, contenenti i nomi di ciascuna coppia di teste di serie, collocate nelle rispettive urne in base alla classifica della fase campionato (prima fase di eliminazione).

Il sorteggio assegnerò dunque, il lato del tabellone partendo dai club qualificati al settimo e ottavo posto, fino ad arrivare a quelli al primo e secondo. Verrà estratta una pallina contente la coppia di 7-8 e aperta per mostrare quale squadra sarà collocata nel posto "argento" a essa riservato nel tabellone.

Di conseguenza, l'altra squadra testa di serie sarà inserita nella zona "verde" del tabellone, così da garantire che le prime otto qualificate non possano incontrarsi prima di un'eventuale finale. La stessa procedura sarà poi applicate alle altre coppie. Infine, potranno affrontarsi sia squadre della stessa nazione sia squadre incontrate nella prima fase di eliminazione.