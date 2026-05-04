Domani c'è Arsenal-Atletico. Per preparare la semifinale di Champions; Simeone non sta trascurando alcun dettaglio, nemmeno l'albergo ove trascorrere il ritiro.
White calpesta lo stemma dell'Atletico Madrid e Simeone reagisce: interviene la sicurezza
Questa settimana verranno definite le sfidanti dell'ultimo atto di UEFA Champions League. La finale è stata fissata alla Puskas Arena di Budapest il 30 maggio alle ore 18. In corsa per il trofeo europeo più ambito sono rimaste in quattro: Arsenal, Atletico Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Domani, martedì 5 maggio, all'Emirates Stadium di Londra andrà in scena il ritorno della gara tra le prime due citate. Nessun dettaglio sta venendo trascurato da Simeone e dalla sua squadra.
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Simeone, scaramanzia totale: si cambia albergo...La gara d'andata tra Atletico Madrid e Arsenal è terminata 1-1. Tra polemiche e due calci di rigore, tutto è stato chiaramente rinviato al match di ritorno in cui i Gunners avranno il fattore campo da sfruttare a proprio favore. Il 'Cholo' Simeone è consapevole della forza della squadra avversaria, ma vorrebbe provare in tutti i modi a regalare l'accesso alla finale ai suoi ragazzi e tifosi.
Per questa ragione, l'allenatore argentino ha chiesto alla sua società di cambiare albergo. Infatti, quello preallertato per ospitare i biancorossi sarebbe stato lo stesso del primo incrocio tra Atletico Madrid e Arsenal. In quell'occasione, il 21 ottobre scorso, la partita terminò 4-0 a Londra. Le 4 reti arrivarono tutte nel secondo tempo, precisamente tra il 57° e il 70° minuto. Grande protagonista della gara fu Viktor Gyokeres, ex Sporting Lisbona autore di una doppietta.
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