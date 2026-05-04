Questa settimana verranno definite le sfidanti dell'ultimo atto di UEFA Champions League. La finale è stata fissata alla Puskas Arena di Budapest il 30 maggio alle ore 18. In corsa per il trofeo europeo più ambito sono rimaste in quattro: Arsenal, Atletico Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Domani, martedì 5 maggio, all'Emirates Stadium di Londra andrà in scena il ritorno della gara tra le prime due citate. Nessun dettaglio sta venendo trascurato da Simeone e dalla sua squadra.

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BARCELLONA, SPAGNA - 08 APRILE: Diego Simeone, allenatore dell'Atletico de Madrid, gesticola durante la partita del Primo Turno dei Quarti di Finale della UEFA Champions League 2025/26 tra FC Barcellona e Club Atlético de Madrid all'Estadi Olímpic Lluís Companys l'8 aprile 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Simeone, scaramanzia totale: si cambia albergo...

. Tra polemiche e due calci di rigore, tutto è stato chiaramente rinviato al match di ritorno in cui i Gunners avranno il fattore campo da sfruttare a proprio favore. Il 'Cholo' Simeone è consapevole della forza della squadra avversaria, ma vorrebbe provare in tutti i modi a regalare l'accesso alla finale ai suoi ragazzi e tifosi.

Per questa ragione, l'allenatore argentino ha chiesto alla sua società di cambiare albergo. Infatti, quello preallertato per ospitare i biancorossi sarebbe stato lo stesso del primo incrocio tra Atletico Madrid e Arsenal. In quell'occasione, il 21 ottobre scorso, la partita terminò 4-0 a Londra. Le 4 reti arrivarono tutte nel secondo tempo, precisamente tra il 57° e il 70° minuto. Grande protagonista della gara fu Viktor Gyokeres, ex Sporting Lisbona autore di una doppietta.

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Per evitare che quel ricordo intacchi anche la serata di domani, Diego Pablo Simeone ha desiderato - e ottenuto - un cambio di location, così da affrontareulteriori la partita di Champions League. C'è da dire che nella League Phase l'Arsenal non sembrava lanciare segni di cedimento, con i Colchoneros chiaramente sfavoriti. Adesso, invece, dopo une una gara d'andata equilibrata, la sfida potrebbe regalare maggiori soddisfazioni a Simeone e all'Atletico Madrid

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