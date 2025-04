Champions League, Real Madrid in cerca di rimonta contro l’Arsenal: dove vedere il match in tv e streaming

Il Real Madrid ha perso 3-0, ma al Santiago Bernabeu tutto può succedere: riuscirà la formazione di Ancelotti a ribaltare il risultato?

Lorenzo Maria Napolitano 13 aprile - 21:30

La sfida di Champions League tra Real Madrid e Arsenal è una delle più affascinanti che ci può offrire la massima competizione europea, giunti ormai ai quarti di finale. Al Santiago Bernabeu gli inglesi si presentano forti di un notevole vantaggio (3-0), che la squadra di Arteta dovrà essere brava a non depauperare. La formazione di Ancelotti, però, dal canto suo, ha dimostrato in più di un'occasione che tra le sue mura amiche anche la rimonta più impensabile può diventare realtà.

Come arrivano le due squadre al match — Il Real Madrid è reduce dalla vittoria contro il Deportivo Alaves per 0-1, in cui è risultato decisivo il gol del francese Camavinga. Continua, però, il momento no delle sue star. Kylian Mbappé ad esempio è reduce da un mese particolarmente complesso: nelle ultime quattro partite non ha mai trovato la via della rete e contro il Deportivo è stato espulso per un fallo particolarmente ingenuo.

L'Arsenal, invece, ha pareggiato in casa contro il Brentford per 1-1. Il gol del vantaggio Gunners è stato realizzato da Partey nel secondo tempo, ma dopo pochi minuti ci ha pensato il centravanti Wissa a ripristinare la parità. Giunti ormai a sette partite dalla fine della Premier League, nessuna sembra ormai in grado di prevedere uno scivolone da parte del Liverpool (73 punti), tale da permettere una camminata trionfale della squadra londinese (63 punti) verso il titolo.

Real Madrid-Arsenal: le probabili formazioni — Le stelle del Real Madrid proveranno a brillare contro l'Arsenal, squadra giovane ma capace di grandi imprese e stagioni particolarmente positive. Carlo Ancelotti potrà contare senza dubbio su Jude Bellingham, Rodrygo, Mbappé e Vinícius Jr; quest'ultimo, tra l'altro, è chiamato a riscattarsi dopo una pessima prestazione all'Emirates Stadium, in cui è sembrato il fantasma del frizzante attaccante brasiliano che in Europa tutti hanno apprezzato, soprattutto per la sua incisività nei match importanti.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Fran García; Modric, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius. All. Ancelotti.

Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Partey, Rice; Saka, Ødegaard, Martinelli; Merino. All. Arteta.

Dove vedere la partita in Tv e streaming — La sfida tra Real Madrid ed Arsenal si disputerà mercoledì 16 aprile alle ore 21:00. Non c'è dubbio che, data la grande qualità in campo e le recenti imprese da parte della squadra guidata da Ancelotti, questa partita potrà diventare l'ennesima pagina di storia del calcio, pertanto è un match assolutamente da non perdere. La gara di ritorno sarà visibile in diretta TV su TV8, TV8 HD e sui canali di Sky Sport - Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251) - ma anche in live-streaming su Sky Go e NOW.