Champions League: un evento imperdibile per ogni italiano

Sono soprattutto le sponsorizzazioni della Champions League in tv ad aumentare vertiginosamente il valore della della diretta in esclusiva.

Redazione DDD

Se chiedessimo a un tifoso italiano qual è l’evento sportivo che più attende con ansia, molto probabilmente ci sentiremmo rispondere che si tratta della Champions League, in particolare la finale Champions League. Ebbene sì, questa competizione supera anche l’interesse per i mondiali di calcio anche se bisogna distinguere: i veri appassionati di calcio seguono le partite nazionali e internazionali con maggiore costanza e più coinvolgimento. I mondiali di calcio sono uno di quegli eventi in grado di riunire persone che non seguono mai il calcio ai tifosi appassionati. Vuoi per una questione di patriottismo o semplicemente per il fatto che avvengono ogni 4 anni, le gare mondiali sono un po’ un universo a sé.

La Champions League: il fascino del calcio internazionale — Ormai i pronostici per i vincitori della Champions League sono una parte immancabile nelle scommesse online sul sito gamblingorb-it.com. Oltre infatti al divertimento e dell'adrenalina, i giocatori possono racimolare qualche bella vincita, che rappresenta sempre una gradita sorpresa. Il betting sportivo unisce una passione innata per il calcio all’idea di effettuare una o più puntate su quello che può sembrare il risultato favorito. Oggi la scelta dei risultati è veramente sterminata e da qualche tempo si è aggiunta anche la modalità live di scommettere.

Se il calcio è lo sport nazionale e la Champions League riesce a unire lo spirito nazionale con l’ambizione di emergere sul piano calcistico internazionale, i fan non sono però gli unici che vedono le partite di calcio della Champions come un modo per unire l’utile al dilettevole. Ci sono, tra gli altri, anche i diritti TV, una vera e propria sfida al rialzo, visto quello che vuol dire aggiudicarsi in esclusiva i diritti TV dell’evento più amato dagli appassionati.

Ma quando nasce la Champions League? — Il primo evento è avvenuto nel 1955 ed è stato organizzato anche allora dalla UEFA. Il nome originale della competizione è infatti quello di UEFA Champions League. La prima versione della champion prevedeva sedici squadre in totale, tra cui il Milan, il Real Madrid, lo Sporting Lisbona e il Rapid Vienna. A vincere la prima Coppa d’Europa fu il Real Madrid, segno che era destino fin dall'inizio che questa squadra fosse tra le eccellenze del calcio internazionale. Anche negli anni successivi il Real Madrid si è posizionato al primo posto fino a quando non è emerso un nuovo vincitore, il Benfica. Negli anni successivi il podio del vincitore è passato a, a turno, anche alle altre squadre tra cui gli olandesi del Feyenoord e i tedeschi del Bayern Monaco, arrivando fino al Liverpool. Nel tempo sono anche cambiati i limiti di partecipazione, dando la possibilità anche ad altre squadre di partecipare, e sono cambiati anche i criteri di eliminazione delle squadre. All’inizio c’erano 4 turni di gironi in cui si procedeva all'eliminazione diretta. Nel 1992 la Champions League prende il suo nome attuale (prima era Coppa dei Campioni) e il primo turno di eliminazione delle squadre è stato sostituito con la fase dei gironi.

Ad oggi quindi abbiamo: — 32 squadre in totale, divise in 4 fasce per i vari gironi della champions. Le fasce sono la A, che include le vincenti uscenti, la B, la C, e la D;

I criteri di classifica sono 11 in tutto e includono il maggior numero di punto nelle partite dirette, il maggior numero di gol, la differenza totale delle reti, il maggior numero di vittorie in trasferta, etc;

L’attuale Champions ha avuto inizio il 21 giugno 2022 e terminerà il 10 giugno 2023.

Il fatto che questa competizione sia molto seguita lo dimostrano anche le recenti vicende avvenute a Napoli, che hanno messo in seria difficoltà le squadre partecipanti. I tifosi della squadra dell’Eintracht, ai quali era stato vietato l’ingresso a Napoli, hanno invece invaso la città creando panico e disagi e provocando conseguenze disciplinari. Attenzione però perché se i fan sono interessati agli highlights Champions League e all'esito delle partite sia per passione che per ottenere delle vincite al betting online, anche gli stessi team di calcio concorrono non solo per il titolo ma anche per il premio finale. Quanto vincono le squadre della Champions League?

La squadra che vince la finale ottiene 4 milioni di euro;

La qualificazione alla finale porta 14 milioni di euro (per squadra)

La qualificazione alla semifinale regala 12 milioni di euro (sempre per squadra)

La qualificazione ai quarti e agli ottavi porta rispettivamente 10,5 milioni di euro e 9,5 milioni di euro nelle tasche delle squadre qualificate.

Ogni volta che vengono pubblicate le notizie relative ai premi e agli stipendi si riattiva la polemica sul giro di denaro che sostiene il mondo del calcio. Polemiche che, al di là del dibattito, si sa che non avranno mai alcun seguito. Si spera soltanto che i fondi vengano anche utilizzati per scopi benefici e sensibilizzare il pubblico vastissimo del calcio.