Chapecoense, a La Union criticato e rimosso il bizzarro omaggio al disastro aereo

Un'installazione che riproduce l'aereo precipitato che trasportava la squadra della Chapecoense nel 2016 è stata apertamente criticata dalla gente del posto in cui è avvenuta la tragedia. Il sindaco ha chiesto scusa e rimosso tutto...

A 7 anni dalla tragedia che ha cancellato la Chapecoense del 2016 - 71 morti tra giocatori, staff e membri dell'equipaggio - un bizzarro omaggio al disastro aereo è stato apertamente criticato a La Union, località a circa 40 miglia da Medellin.

Aspre critiche per l'omaggio al disastro aereo. Il sindaco di La Union costretto a rimuoverlo

Sono passati 7 anni dal disastro aereo della Chapecoense. Il 28 novembre 2016 solo tre giocatori della Chape - Jackson Follmann (portiere cui è stata amputata una gamba), Allan Ruschel ed Helio Neto - sono sopravvissuti allo schianto del volo LaMia 2933m a La Union, comune della Colombia facente parte del Dipartimento di Antioquia a circa 40 miglia da Medellin.

La Chapecoense doveva sbarcare in Colombia per disputare la gara d'andata della finale di Copa Sudamericana 2016. Sono morte 71 persone tra giocatori, staff e membri dell'equipaggio. A distanza di 7 anni dal tragico evento, a La Union è stato riprodotto un modello dell'aereo in ricordo del velivolo che trasportava la Chapechoense nel 2016. Un bizzarro omaggio che sarebbe dovuto rientrare tra le decorazioni festive di La Union.

La gente del posto, alla vista di tale decorazione, è andata su tutte le furie, riversando sui social aspre critiche. Un omaggio, dunque, che non ha per nulla reso onore alle 71 vittime del disastro aereo della Chape. Davanti al municipio di La Union una residente, Oliva Mejia, visibilmente infuriata per il modello replicante il disastro aereo, è stata chiara: "Da una tragedia, l'unica cosa che hanno fatto è rendersi sempre più ridicoli". Sui social non sono mancati i commenti di disapprovazione: "Era così strano vedere questa rappresentazione del relitto di un aereo. Stiamo davvero celebrando una tragedia?".

"L'intenzione della decorazione natalizia non è mai stata quella di urtare la suscettibilità della comunità. Comprendiamo e convalidiamo il disagio che è stato causato, pertanto ci scusiamo e procederemo alla rimozione della figura", si legge in un comunicato diramato dall'Ufficio del Sindaco.

Le reazioni e le richieste di rimuovere l'installazione del modello aereo da parte degli abitanti sono state talmente tante che il sindaco di La Union, Edgar Osorio, ha dovuto fare un passo indietro: "Dato che l'installazione di un modello replica dell'aereo, in riferimento alla tragedia che quasi sette anni ha segnato la nostra comunità, ha generato diverse reazioni sui social media, abbiamo preso la decisione di rimuoverlo dal parco principale. Le decorazioni natalizie non hanno mai avuto lo scopo di ferire la sensibilità delle persone, ma comprendiamo il disagio che hanno causato e pertanto porgiamo le nostre scuse e procederemo alla rimozione".

Richiesta accolta e rimozione dell'installazione del modello effettuata. Osorio, inoltre, in un'intervista alla radio locale ha spiegato di aver preso tale decisione con un pensiero ai fratelli brasiliani. Nella giornata di domani, 28 novembre - come ogni anno - verrà ricordato l'incidente aereo: "Martedì celebreremo l’incidente e so che molti dei nostri fratelli brasiliani saranno qui. Ci ​​sarà un evento religioso e degli atti istituzionali. Se in qualsiasi momento qualcuno su questo pianeta si è offeso, porgo le mie scuse come sindaco. Le decorazioni natalizie saranno illuminate senza il modello di replica dell'aereo Chapecoense".

