Che caldo al Mondiale per Club, Kovac: “Penalizzate le squadre europee”

Alessia Bartiromo 21 giugno - 14:28

Gli occhi degli appassionati di calcio di tutto il mondo sono puntati in questi giorni sul Mondiale per Club, che sta divertendo con numerose gare molto divertenti e interessanti. Se le squadre sudamericane stanno palesando un'ottima condizione fisica così come quelle della parte Sud del mondo, non si può dire lo stesso per la maggior parte delle compagini europee che stanno in parte deludendo le aspettative. A dare una visione chiara della situazione ci ha pensato Niko Kovac, allenatore del Borussia Dortmund.

Il Mondiale per Club e la forte afa — I più forti team in giro per il glbo si sfidano per eleggerne il più forte come vincitore del Mondiale per Club. Tra questi c'è anche il Borussia Dortmund, che tra pochissimo alle 18 ora italiana sarà impegnato nella sua seconda sfida, contro il Mamelodi Sundowns. Al suo esordio, la squadra tedesca ha affrontato il Fluminense terminando la sfida in pari, a reti bianche. Ma non è un caso isolato: anche l'Inter nella gara che ha dato il via al suo cammino al Mondiale non è andata oltre il pari con il Monterrey o, ancora, ugualmente un 1-1 per il Real Madrid contro l'Al-Hilal. Un caso o c'è altro? Secondo Niko Kovac, tecnico del Dortmund, la ragione è riconducibile al forte caldo americano.

Lo sfogo di Kovac — Come ci ha già abituati, Kovac non conosce mezze misure e nella conferenza stampa di presentazione della gara contro il Mamelodi Sundowns, ha posto sotto i riflettori una problematica molto importante: proprio quelle delle temperature altissime in America. "Questo Mondiale sfavorisce le squadre europee, meno abituate a queste temperature così afose, mentre si vede che le rose sudamericane o quelle africane, si sentano molto più a loro agio, accusando meno cali fisici", ha dichiarato. "Molto spesso ci sono picchi di 32 gradi all'ombra e diventa davvero complicato stare in campo", termina il tecnico, con un messaggio molto chiaro in vista de match di stasera proprio contro la squadra sudafricana.