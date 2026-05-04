Doveva essere una giornata indimenticabile, il sogno che si realizza. E invece si è trasformata in un incubo. L’esordio in Premier League di Jesse Derry con il Chelsea è stato segnato da un grave infortunio che ha scioccato tifosi e compagni di squadra.

Il giovane talento, appena 18 anni, era alla sua prima da titolare in Premier League contro il Nottingham Forest, coronando un percorso di crescita importante nel settore giovanile dei Blues. Una giornata speciale, resa ancora più significativa dopo una stagione brillante con l’Under 21, dove aveva collezionato gol e assist attirando l’attenzione dello staff tecnico.

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Esordio in Premier amaro per Derry, la ricostruzione dell'infortunio

Ma tutto è cambiato in pochi secondi. Durante un’azione offensiva, Derry è andato a contendersi un pallone in area con Zach Abbott: i due si sono scontrati violentemente testa contro testa, crollando a terra. L’impatto è stato durissimo e immediatamente preoccupante. Il gioco è stato interrotto per diversi minuti, con lo staff medico intervenuto d’urgenza. Il giovane inglese è stato soccorso direttamente in campo, ricevendo ossigeno e restando immobile per lunghi minuti, prima di essere trasportato fuori in barella tra gli applausi di tutto lo stadio.

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Le immagini sono state talmente forti che la regia televisiva ha evitato di riproporre il replay durante i soccorsi. Derry è stato poi portato in ospedale per ulteriori accertamenti, mentre Abbott, seppur coinvolto nello scontro, è riuscito a lasciare il campo sulle proprie gambe. Un episodio che ha inevitabilmente condizionato anche la partita, rimasta ferma per oltre nove minuti. Ma il risultato passa completamente in secondo piano: la preoccupazione principale resta per le condizioni del giovane talento, protagonista suo malgrado di un esordio che avrebbe dovuto essere una festa.

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