Francesco Di Chio 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 17:18)

Jesse Derry, figlio di Shaun Derry, ex stella del Crystal Palace, ha esordito nel match di FA Cup contro l'Hull City. Entrato al 77esimo ha avuto solo pochi minuti per mettersi in mostra, ma ha lanciato segnali incoraggianti per il futuro.

Jesse Derry: dalla squadra del padre alla sua nuova avventura — Il 18enne è arrivato al Chelsea dopo aver impressionato tutti tra le fila del Crystal Palace. Nella squadra che ha reso celebre il papà, Jesse ha fatto tutta la trafila dell'Academy, fino ad essere premiato come miglior under 18 nella stagione 23/24 con 16 gol in 22 presenze. Ascesa rapida quella del giovane talento, che ha portato il Chelsea ad interessarsi a lui per poi acquistarlo a titolo definitivo e fargli firmare un quadriennale nel 2025.

Jesse ha impressionato tutti a Stamford Bridge: dal gol all'esordio con l'Under 21 dei Blues contro il Newcastle a quello contro il Burnley, fino all'ottima prestazione contro il Benfica in Youth League, tutti sono rimasti impressionati da questo ragazzo.

L'esordio in prima squadra — Dopo le eccellenti prestazioni con l'Under 21, Liam Rosenior, nuovo coach del Chelsea, ha voluto accelerare l'esordio di Derry. Contro l'Hull City infatti, al 77esimo, ha sostituito Estevao con Jesse, dandogli cosi un primo assaggio di cosa significa indossare la maglia dei Blues. E il ragazzo, nonostante il poco tempo a disposizione, non ha tradito le attese.

Su di lui Jesse Cundy, ex difensore dei londinesi: “Sono felice per Jesse Derry - ha dichiarato al programma Inside Chelsea di talkSPORT -. Conosco molto bene suo padre, gli ho scritto prima e dopo la partita. Un momento di grande orgoglio per la famiglia Derry". Ha poi concluso: “Penso davvero che abbia fatto molto bene. Vuoi vedere i giovani avere un’opportunità e quello era quasi il momento perfetto per farlo entrare”. La speranza, a Stamford Bridge, è quella di aver trovato l'attaccante per i prossimi anni.