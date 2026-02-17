Newcastle-Manchester City sarà senza dubbio il big match degli ottavi di finale, ma lo spettacolo è assicurato anche per Arsenal e Chelsea, che solo sulla carta sfideranno entrambe rivali alla portata

Gianmarco Inguscio Collaboratore 17 febbraio - 18:30

Terminati i sorteggi per gli ottavi di finale di FA Cup, sono state svelate tutte le prossime sedici partite della competizione. Non mancano match di alto livello, ma neanche le sfide più sorprendenti tra squadre di categoria diversa. D'altronde la possibilità di vincere questo torneo ha il suo fascino, soprattutto, per quei club che finiscono sotto i riflettori con una frequenza minore rispetto a chi, spesso, domina in Premier League o ci va piuttosto vicino.

FA Cup: i match che infiammano la competizione — Il match più atteso sarà senza dubbio Newcastle e Manchester City, mentre le principali rivali, Arsenal e Chelsea, affronteranno rispettivamente il Mansfield e il Wrexham. Gli avversari dei Gunners militano in League One, mentre quelli dei Blues occupano l'ottavo posto in Championship da neopromossa. Pertanto, è vietato sottovalutare le avversarie provenienti dalla categorie inferiori; anzi, spesso, può accadere che i club più strutturati subiscano un "abbaglio", considerando i numerosi impegni nazionali e internazionali ai quali devono presenziare.

Non bisogna dimenticare la pressione di vincere che attanaglia squadre blasonate come City, Arsenal, Chelsea o Liverpool. Di fatto, proprio quest'ultimi dovranno affrontare il Wolverhampton. Compagine che attualmente ricopre il ruolo di "spettatore dal basso" del campionato inglese, in quanto la formazione giallonera occupa l'ultima posizione in classifica con appena 9 punti conquistati e una retrocessione che sembra ormai annunciata.

Guardando la classifica di City, Arsenal e Chelsea e Liverpool, è necessario restare nelle prime posizioni. L'Arsenal è in testa con 57 punti, proprio dinanzi ai Cityzens che vantano quattro lunghezze in meno. Chelsea e Liverpool occupano rispettivamente la quinta e la sesta posizione, grazie ai 44 e i 42 punti guadagnati nelle ventisei giornate di campionato. Dunque, per loro sarà quasi obbligatorio provare a vincere l'FA Cup. Obiettivo che di certo non interessa meno al Newcastle che, nonostante sia stabile in decima posizione con 36 punti, vorrà battere i rivali per assicurarsi l'accesso di diritto al maxi girone di Europa League.

Fa Cup, le altre partite della competizione — Per quanto riguarda gli altri incontri, si preannuncia interessante il confronto tra Fulham e Southampton: i biancorossi vivono un periodo di forma positivo ma occupano il decimo posto in Championship, mentre i bianconeri risiedono nella massima serie, ma al contrario, inseguono la vittoria in campionato da tre partite. All'elenco delle sedici partite mancano anche gli incontri tra Leeds e Norwich, anche loro di categorie differenti, con i primi che militano in Premier e i secondi in seconda divisione. Infine, il West Ham ospiterà il Brentford, rispettivamente in diciottesima e settima posizione in campionato, e il Sunderland giocherà contro la vincente di Port Vale-Bristol City.

La favola del Wrexham: quante differenze rispetto alla scorsa stagione — Sembra un semplice dettaglio, ma non lo è. Nella stagione 2023-24 il Wrexham ottiene la promozione in League One e in quella successiva, 2024-25, conquista la seconda promozione consecutiva che vale la Championship. Tuttavia, se in campionato raggiungeva un successo dopo l'altro, lo stesso non lo si può dire in merito al percorso in FA Cup, dove nella scorsa stagione il club venne eliminato da una squadra di League Two, la quarta divisione inglese.

In questa stagione però, lo spartito cambia: la formazione allenata da Phil Parkinson raggiunge gli ottavi di finale della competizione. Una pagina di storia emozionante che rappresenta il cuore pulsante di questo sport; soprattutto quello inglese, propone al pubblico big match di alto livello anche tra categorie differenti.