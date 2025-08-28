Chelsea-Fulham, i migliori marcatori delle sfide tra i due club londinesi

La sfida di sabato passerà sicuramente dai piedi degli attaccanti dei rispettivi club, che se il bomber della sfida è un centrocampista

Jacopo del Monaco 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 20:32)

Aspettando che inizi la sfida delle 13:3o di sabato, vediamo chi sono i migliori marcatori del match tra Chelsea e Fulham. Le due squadre della capitale inglese si affronteranno presso lo Stamford Bridge in occasione della terza giornata di Premier League. Nelle prime giornate di campionato, i Blues hanno prima pareggiato contro il Crystal Palace e poi vinto contro il West Ham. I Cottagers, invece, hanno pareggiato prima contro il Brighton e poi contro il Manchester United.

Chelsea-Fulham, i migliori marcatori della sfida Al comando di questa speciale classifica individuale troviamo Frank Lampard, la massima leggenda del Chelsea nonché uno dei migliori centrocampisti del calcio inglese. Durante la sua lunga permanenza ai Blues, l'ex numero 8 ha giocato 23 partite contro il Fulham segnando ben 9 reti, tra le quali ci sono anche due doppiette messe a segno in Premier League. Dopo l'ex capitano inglese c'è Kerry Dixon, che ha vestito la maglia del Chelsea dal 1983 al 1992 e ha segnato 193 gol totali, di cui 5 contro i Cottagers e tutti nella stagione 1983/1984: doppietta all'andata terminata 3-5 e tripletta al ritorno, quando i Blues hanno vinto in casa 4-0.

Sul gradino più basso del podio e, quindi, completano la top 5 ben tre calciatori, di cui uno dei Blues e due dei Cottagers. L'ex Chelsea è una leggenda del calcio inglese che, per pochi mesi nel 1961 ha giocato nel Milan segnando 9 reti in 10 partite di Serie A: Jimmy Greaves, centravanti dei Blues per quattro stagioni ed autore di 4 gol in altrettante partite contro il Fulham. Insieme a lui ci sono due attaccanti del Black and White Army: la prima punta gallese Gordon Davies, che contro il Chelsea ha segnato una tripletta nel famoso 3-5 citato poco sopra, e l'ala destra scozzese Graham Leggat, che ha segnato le sue reti contro i Blues in tre stagioni differenti.