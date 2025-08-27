Chelsea-Fulham: il focus sui possibili giocatori chiave del derby londinese

Uno sguardo ai protagonisti e ai fattori che potranno fare la differenza nella sfida londinese che apre la terza giornata della Premier League

Giorgio Abbratozzato 27 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 16:35)

Chelsea-Fulham sarà l'anticipo delle 13:30 della terza giornata della Premier League. Le partite tra queste due squadre hanno storicamente regalato tante emozioni, ma pochi gol. Analizziamo i due team e cerchiamo di capire chi potrebbero essere i calciatori decisivi in questa sfida.

Chelsea-Fulham: chi saranno gli uomini decisivi per il Chelsea? — Il Chelsea ha conquistato quattro punti nelle ultime due partite di Premier. I campioni del Mondiale per Club vorranno migliorare la loro posizione in classifica già dalla prossima sfida, proprio contro il Fulham. I Blues dovranno fare a meno di uno dei loro calciatori principali, Cole Palmer, che ha rimediato un infortunio nel prepartita contro il West Ham. Al suo posto nell'ultima partita ha giocato Estêvão. Il brasiliano classe 2007 ha convinto tutti nella posizione di ala destra, riuscendo a creare gioco accentrandosi con il suo mancino e anche muovendosi sull'esterno.

Un altro calciatore di Maresca che sta stupendo tutti in questo inizio di campionato è João Pedro. Il brasiliano sta dimostrando di essere un attaccante completo, capace di giocare in tutte le posizioni dell'attacco e sapersi rendere imprevedibile. Contro il West Ham ha agito da seconda punta dietro a Delap, e per lui sono arrivati 1 gol e due assist. Creatività, visione e freddezza sono le sue doti principali, che metterà in mostra anche nella terza giornata.

Su chi farà affidamento Marco Silva? — Il tecnico dei "Cottagers" Marco Silva è spesso un fattore decisivo, negli ultimi anni ha dimostrato di saper dare alla sua squadra un'impronta ben precisa. Il tecnico si affida a un 4-2-3-1 con una fase difensiva molto attenta, sfruttando i movimenti e la creatività offensiva dei suoi giocatori, sia in ripartenza che in possesso.

Il Fulham ha spesso messo in difficoltà le grandi inglesi negli ultimi anni, grazie al loro sistema di gioco. Nell'ultima partita ha pareggiato 1-1 contro il Manchester United. L'ingresso di Smith Rowe è stato decisivo: un goal dopo un grande inserimento ha firmato il pareggio. In questo inizio di campionato l'ex Arsenal parte dietro nelle gerarchie, il diciottenne Joshua King è una delle principali opzioni per la costruzione del gioco della squadra di Marco Silva. Il ragazzino è molto abile nella protezione spalle alla porta e nella conduzione iniziale del pallone, per poi creare occasioni grazie al suo talento.

A beneficiare del talento degli altri potrebbe essere il numero 9, Rodrigo Muniz, autore di uno sfortunato autogol contro lo United. La punta del Fulham dovrà concretizzare le azioni ,che non saranno molte, contro un Chelsea ben organizzato.