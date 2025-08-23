Il terzino spagnolo non ha ancora dichiarato la data della nuova scadenza ma quel che è certo che per i prossimi anni sarà ancora un giocatore del Chelsea.

23 agosto 2025

Archiviata la dominante vittoria contro il West Ham (5-1), il Chelsea prende un giorno di riposo prima di riprendere la preparazione in vista della partita di sabato prossimo contro il Fulham. Nel frattempo, i tifosi dei Blues possono tirare un sospiro di sollievo. Nelle ultime ore è arrivata per la dirigenza dei londinesi l'ufficialità del rinnovo di uno dei giocatori più importanti: Marc Cucurella. A darne la conferma è stato proprio il terzino spagnolo.

Chelsea, ufficiale il rinnovo di Cucurella: notizia confermata dallo stesso giocatore — Una delle certezze del Chelsea si chiama Marc Cucurella. E non solo in campo. Nelle ultime ore, infatti, lo spagnolo ha rinnovato il contratto con il club londinese. Il terzino, che ieri ha fornito un assist nella vittoria per 5-1 contro il West Ham United, ha confermato nella zona mista ai media spagnoli presenti al London Stadium di aver già firmato il suo rinnovo con la squadra di Stamford Bridge.

"Sì, sì, è così, l'abbiamo già fatto e sono molto contento. Il club mi ha dato fiducia, sono molto felice di essere qui e spero di passare un grande anno". Ha dichiarato il giocatore classe '98. Il contratto dello spagnolo scadeva nel 2028 e si stima che lo prolungherà per diverse altre stagioni, anche se non ha ancora specificato la nuova scadenza nelle sue dichiarazioni.

Marc Cucurella è arrivato dal Brighton & Hove Albion nell'estate del 2022 per una cifra pari a 66 milioni di euro. Da allora ha giocato 115 partite con i Blues, segnando otto gol e fornendo dieci assist. Ha vinto l'ultima edizione della Coppa del Mondo per Club, la Conference League e il Campionato Europeo con la nazionale spagnola. Un giocatore che, in poco tempo, si è ritagliato uno spazio importante nelle fila del Chelsea. Un elemento indispensabile di cui Enzo Maresca non può assolutamente fare a meno.