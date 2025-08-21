Il centrale francese toglie ogni traccia del club dal proprio profilo social: un gesto che ha raccolto l'attenzione dei tifosi e dei media

Giorgio Trobbiani 21 agosto - 11:06

Sulla lista dei partenti in casa Chelsea, Wesley Fofana, difensore che ha lasciato il Leicester City, ha rimosso ogni post con la maglia dei Blues in questi tre anni vissuti a Londra dopo l'addio alle Foxes per oltre 80 milioni di euro, una cifra quasi record per un difensore come il francese. Problemi decisamente differenti rispetto a quelli che sta vivendo Cole Palmer attualmente.

Chelsea, Fofana in panchina per tutta la prima giornata e la sua reazione — Wesley Fofana, nell'arco delle stagioni, ha perso centralità all'interno del progetto tecnico dei Blues oggi nelle mani di Enzo Maresca, fautore del doppio titolo della scorso anno con Conference League e Mondiale per Club in finale contro il PSG campione di tutto negli USA. Lo scorso anno, con poco più di 1000 minuti e 14 gettoni appena collezionati in Premier League, Fofana non è stato un protagonista della grande annata del Chelsea e questa stagione sembra essere iniziata sulla stessa falsa riga di quella precedente.

Forse anche per questo, a pochi giorni dalla chiusura delle operazioni in sede di calciomercato, Fofana ha voluto tracciare un segno sulla sua avventura al Chelsea togliendo ogni post dei Blues sul suo account Instagram.

Nonostante le recenti storie Instagram con la casacca da allenamento dei Blues e, secondo i media inglesi, pare non ci siano problemi con il club londinese, Fofana ha tolto i post con la maglia del Chelsea e sta compiendo un tipo di comportamento simile a quello adottato nei confronti del Leicester City quando, proprio nell'ultima giornata di mercato, si trasferì a Stamford Bridge nell'estate di mercato del 2022.