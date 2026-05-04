Il Chelsea perde 1-3 contro il Nottingham Forest ed entra in una fase che non può più essere definita semplicemente negativa, perché i numeri raccontano qualcosa di più profondo e continuo. Un solo gol segnato in 51 giorni e una serie di sconfitte che si allunga fino a sei di fila, dati che evidenziano un blocco offensivo evidente e una difficoltà generale che coinvolge tutta la squadra.

Non è solo una questione di finalizzazione, perché il problema parte dalla costruzione, dalla capacità di creare occasioni e dalla continuità nel gioco, elementi che nelle ultime settimane sono mancati quasi completamente. Le partite scorrono senza che il Chelsea riesca a prendere il controllo, con fasi di possesso sterile e poche situazioni realmente pericolose. Quando una squadra smette di segnare per così tanto tempo, il problema non è più episodico ma strutturale, e si riflette anche nella gestione mentale delle gare, sempre più complicate da interpretare.

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LONDRA, INGHILTERRA - 10 FEBBRAIO: I giocatori del Chelsea Robert Sanchez, Trevoh Chalobah, Estevao, Cole Palmer, Andrey Santos, Marc Cucurella, Joao Pedro e Moises Caicedo attendono il calcio d'inizio della partita di Premier League tra Chelsea e Leeds United allo Stamford Bridge il 10 febbraio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

La stagione si complica: Champions lontana e fiducia in calo

La crisi non resta isolata ai risultati recenti, ma incide direttamente sugli obiettivi stagionali, con la zona Champions che si allontana progressivamente e la classifica che non lascia più margini di errore. Ogni partita diventa un passaggio decisivo, ma il Chelsea arriva a questi appuntamenti senza la solidità necessaria per reagire. La mancanza di risultati pesa anche sul piano mentale, perché la squadra fatica a trovare una reazione dopo ogni sconfitta, entrando in un ciclo negativo in cui gli errori si accumulano e la fiducia cala partita dopo partita. Anche quando ci sono segnali di miglioramento, non vengono trasformati in risultati concreti.

Il problema, a questo punto, non è solo tecnico ma anche di identità, perché manca una direzione chiara su cui costruire una ripartenza immediata.

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Pressione e responsabilità: serve una svolta reale

In un contesto del genere cresce inevitabilmente la pressione attorno alla squadra e allo staff tecnico, perché una striscia così negativa non può essere gestita come un semplice momento di passaggio. Le aspettative restano alte, ma il rendimento attuale non è allineato al livello richiesto.

Le dichiarazioni arrivano con toni sempre più diretti, segno che la situazione viene percepita come seria anche all’interno dello spogliatoio. Il messaggio è chiaro: serve una risposta immediata, non solo sul piano dei risultati ma anche in termini di atteggiamento e continuità. Il punto però resta uno, senza un cambio reale nella produzione offensiva e nella gestione delle partite, la crisi rischia di prolungarsi e trasformarsi in qualcosa di ancora più difficile da invertire.

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