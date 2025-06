Chelsea-Los Angeles Fc: il pronostico dell’intelligenza artificiale

Dalle formazioni schierate da Maresca e Cherundolo ai momenti salienti della gara: ecco come andrà la partita secondo l'IA

Alessandro Savoldi 16 giugno - 10:28

Chelsea e Los Angeles Fc si sfidano nella prima giornata di questo Mondiale per Club. Per un pronostico della partita, valida per il gruppo D della fase a gironi, ci siamo affidati all’intelligenza artificiale. Ecco il risultato.

Le scelte dei due allenatori — Il Chelsea scende in campo con il solito 4-2-3-1 di Maresca. Tra i pali Sanchez; James, Adarabioyo, Colwill e Cucurella formano la linea di difesa. A centrocampo doppio play con Moises Caicedo e Fernandez. Trequarti composta da Neto, Palmer e Madueke alle spalle di un recuperato Nkunku.

L'allenatore del Chelsea, Enzo Maresca. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Il Los Angeles risponde con Hugo Lloris, vecchia conoscenza del calcio inglese, tra i pali. Palencia, Segura, Long e Hollingshead avranno il compito di proteggere il francese. A centrocampo ci sono Igor Jesus, Delgado e Tillman, mentre davanti spazio a Ordaz, Ebobisse e Bouanga. L’allenatore è Cherundolo.

Chelsea-Los Angeles Fc: il primo tempo secondo l'Ia — Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta parte meglio il Los Angeles Fc: al 12’ Bouanga scappa sulla sinistra e punta la porta. Il suo tiro è preda facile per Sanchez. Dopo il torpore iniziale alza i giri del motore anche il Chelsea. Al 18’ Caicedo recupera palla in mezzo al campo, imbuca per Madueke che a rimorchio serve Palmer. L’inglese carica il sinistro dal limite e trova l’angolo basso: 1-0 per i Blues.

Gli statunitensi pagano la rete subita ed escono dalla partita. Al 25’ occasione su corner per Colwill, che non trova la porta, dieci minuti più tardi ancora Palmer al tiro: palla alta. Al 42’ gli scricchiolii nella difesa dei losangelini si concretizzano nel raddoppio avversario. Uno due tra James e Madueke sulla destra e cross teso verso l’area piccola. Tutto solo, Nkunku si iscrive alla festa e realizza il 2-0. Si va così negli spogliatoi.

La ripresa: il Chelsea subisce ma non cede — La ripresa inizia con un cambio di inerzia. Il Los Angeles, spalle al muro visto il punteggio, si riversa in attacco e trova il 2-1. Siamo al 54’ quando Delgado imbuca per Ebobisse. La punta viene toccata da Colwill in area di rigore ma l’arbitro lascia giocare. Dopo un consulto Var, però, il direttore di gara cambia idea e assegna il penalty. Dal dischetto non sbaglia Bouanga.

Il gol galvanizza il Lafc, che ci prova con tutte le sue forze, senza però mai rendersi davvero pericoloso. Al 94’, dopo che quasi mezz’ora di possesso palla sterile degli americani, il Chelsea punisce. Calcio d’angolo battuto male da Delgado, sfera allontanata da Adarabioyo e contropiede fulmineo. Jackson, entrato qualche minuto prima per Nkunku, è più veloce di tutti a raccogliere il pallone e involarsi verso la porta di Lloris. Il portiere francese non può nulla: 3-1 per i Blues e primi tre punti nel girone per la banda di Maresca.

Questo il pronostico secondo l’intelligenza artificiale. Vedremo stasera alle 21, sul prato di Atlanta, se andrà proprio così.