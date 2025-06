Il Los Angeles FC andrà al Mondiale per Club: battuto il Club America

Il Los Angeles FC stacca il pass per andare a giocare il Mondiale per Club , che inizierà tra due settimane. La squadra californiana ha battuto 2-1 i messicani del Club America dopo i tempi supplementari. Gli statunitensi prenderanno il posto del Leon .

Negli scorsi mesi, la FIFA ha comunicato ufficialmente l'esclusione del Leon, squadra messicana, dal Mondiale per Club. Il motivo di questa decisione riguarda la multiproprietà visto che sia il Leon che il Pachuca , altra squadra che parteciperà alla competizione, hanno lo stesso proprietario. I biancoverdi hanno provato a fare anche il ricorso , che è stato rifiutato . Alla fine, la FIFA ha deciso che il posto della squadra messicana sarebbe andato ad una tra il Club America ed il Los Angeles FC, in cui gioca l'ex Milan Olivier Giroud .

Los Angeles FC al Mondiale per Club

Stanotte, i Black and Gold ed il Club America hanno giocato questo Play-off per andare al Mondiale. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, la partita si accende nella ripresa: dopo il minuto 60 ed una lunga revisione al VAR, l'arbitro assegnato ai messicani un calcio di rigore, poi realizzato fa Brian Rodríguez. La squadra californiana sembrava vicina all'eliminazione, ma all'89' Denis Bouanga batte un calcio d'angolo ed Igor Jesus, autore del fallo del rigore, mette la palla in rete con un colpo di testa. Il match tra le due squadre, quindi, va ai supplementari. A cinque minuti dalla fine, Giroud fa una sponda al limite dell'area per Bouanga, che segna il gol che porta i californiani al Mondiale. I Black and Gold giocheranno nel Girone D con Chelsea, Espérance Tunisi ed il Flamengo.