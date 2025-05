LA Galaxy-Los Angeles FC, statistiche e precedenti del derby californiano

Il derby tra LA Galaxy e Los Angeles FC si giocherà stanotte alle 3:00 ora italiana presso il Dignity Health Sports Park. Le due squadre si affronteranno in occasione della 14ª giornata della Major League Soccer , ovvero la massima competizione statunitense. In questo momento, negli Stati Uniti si sta giocando la regular season della MLS. Nella Western Conference , i padroni di casa, ultimi in classifica, hanno 3 punti solo grazie agli altrettanti pareggi e non hanno ancora vinto un match. La squadra ospite, invece, è quinta con 21 punti e così andrebbe ai Play-off. Ecco, quindi, i precedenti del derby di Los Angeles.

Stanotte, LA Galaxy e Los Angeles FC si affronteranno nel 25esimo El Tráfico della loro storia. La prima sfida tra le due squadre della Città degli Angeli risale al 31 marzo 2018 ed entrò subito nella storia. Gli LAFC vincevano 0-3 al 48' e 13 minuti dopo i Galaxy accorciarono le distanze. Al minuto 71, per i padroni di casa, fece la sua prima apparizione in MLS un certo Zlatan Ibrahimović . Due minuti dopo arrivò il 2-3, ma al 77' Ibracadabra si presentò al nuovo pubblico con un super gol dalla distanza e, al 91', realizzò il gol del 4-3 e rimonta completata. Ad oggi, i precedenti tra le due squadre sono 24 . I Galaxy hanno vinto la stracittadina per 10 volte, una in più rispetto ai loro cugini. I derby finiti in parità, invece, sono 5 . Anche sulla statistica dei gol i padroni di casa hanno un leggero vantaggio: 52 contro i 51 dei Los Angeles FC.

Prendendo in considerazione solo i derby disputati nella massima competizione statunitense, i precedenti sono 19. I Green and Gold hano vinto 8 partite, mentre i Black and Gold ne hanno vinte una in più, ovvero 9. Gli scontri di campionato tra i due club californiani terminati in parità, invece, sono 5. L'ultimo derby in MLS, giocato il 15 settembre 2024, lo vinsero 4-2 i Galaxy, che non vincono due match di fila in campionato contro gli LAFC dal periodo agosto-settembre 2020. I precedenti in campionato tra le due squadre giocati in casa dei Galaxy, invece, sono stati 11. I Green and Gold hanno le statistiche dalla loro parte, con 7 vittorie, 2 sconfitte ed altrettanti pareggi. I padroni di casa puntano alla seconda vittoria consecutiva casalinga in MLS contro i Los Angeles FC, che manca dal periodo settembre 2020-maggio 2021.