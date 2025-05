Los Angeles: le stelle europee che brillano in California

Cinque leggende europee – Beckham, Keane, Ibrahimović, Bale e Chiellini – hanno portato carisma, talento e successi a Los Angeles, contribuendo alla crescita di MLS, LA Galaxy e LAFC in due decenni di grande evoluzione

Negli ultimi vent’anni, l'attrattiva americana ha assunto maggiore prestigio. Parliamo del derby di Los Angeles, fra Galaxy e FC, soprannominato "El Trafico". A Los Angeles, sono passati campioni dal calibro importante, capaci di attrarre - appunto - tifosi ed investitori.

Los Angeles: i giocatori europei dal 2007 ad oggi — I più importanti, nell'ultimo ventennio quindi, sono stati: David Beckham, Robbie Keane, Zlatan Ibrahimović, Gareth Bale e Giorgio Chiellini, che hanno scelto Los Angeles per allungare la loro carriera. Ma, soprattutto, per portare esperienza, leadership e spettacolo in MLS. Ciascuno di loro, con il proprio carisma e il bagaglio di successi internazionali, ha contribuito a trasformare la fascia ovest degli Stati Uniti in un palcoscenico privilegiato per il grande calcio europeo.

Oltre ai campioni sopracitati, a Los Angeles hanno giocato - o giocano ancora - anche: Riqui Puig, Víctor Vázquez, Oriol Rosell, Michaël Ciani, Laurent Courtois, Samuel Grandsir, Diedie Traoré, Ignacio Maganto, Niko Hämäläinen; quest'ultimo, con una curiosità: è l'unico ad aver giocato con entrambe le compagini.

David Beckham (LA Galaxy, 2007–2012) Il 1º luglio 2007, David Beckham approda ai LA Galaxy come primo "Designated Player" nella storia della MLS, inaugurando la celebre "Regola Beckham". Il suo ingaggio attira un'attenzione mediatica senza precedenti, con un'impennata nelle vendite di magliette e abbonamenti. Nonostante un inizio segnato da infortuni e tensioni, in particolare con Landon Donovan riguardo alla fascia di capitano, Beckham guida la squadra alla vittoria di due MLS Cup (2011, 2012) e a un Supporters’ Shield (2010), totalizzando 116 presenze e 18 gol. Il suo impatto è tale che la MLS lo celebra con documentari e special televisivi, sottolineando il suo ruolo di ambasciatore globale del campionato.

Robbie Keane (LA Galaxy, 2011–2016) Nell'agosto 2011, Robbie Keane si unisce ai LA Galaxy, nel trasferimento dal Tottenham Hotspur. L'attaccante irlandese si rivela subito fondamentale, segnando 43 gol in 61 presenze nelle prime due stagioni. Nel 2014, ottiene il premio MLS MVP e l'MLS Cup MVP grazie a 19 gol e 14 assist in regular season, trascinando i Galaxy al terzo titolo in cinque anni. In totale, Keane realizza 104 gol in 165 partite, diventando uno degli attaccanti più prolifici nella storia recente della lega.

Zlatan Ibrahimović (LA Galaxy, 2018–2019) Nel marzo 2018, Zlatan Ibrahimović firma con i LA Galaxy, lasciando il Manchester United. Il suo debutto è spettacolare: entra in campo nel derby contro il LAFC e segna un gol da 40 metri, contribuendo alla vittoria per 4-3. In due stagioni, lo svedese totalizza 52 gol e 17 assist in 56 presenze, diventando una figura iconica della MLS. Nonostante le sue prestazioni straordinarie, i Galaxy non riescono a conquistare il titolo durante la sua permanenza.

Giorgio Chiellini (LAFC, 2022–2023) Il 13 giugno 2022, Giorgio Chiellini firma con il Los Angeles FC dopo una lunga carriera alla Juventus. Durante la sua permanenza, il difensore italiano contribuisce significativamente al successo del club, aiutando la squadra a vincere il Supporters’ Shield e la MLS Cup nel 2022. In totale, Chiellini colleziona 45 presenze, dimostrando leadership e solidità difensiva. Il 12 dicembre 2023, annuncia il suo ritiro dal calcio giocato, assumendo successivamente il ruolo di "Player Development Coach" all'interno del club.

Gareth Bale (LAFC, 2022–2023) Il 27 giugno 2022, Gareth Bale si unisce al Los Angeles FC dopo nove anni al Real Madrid. Sebbene la sua esperienza a Los Angeles sia breve, con 13 presenze e 3 gol, Bale gioca un ruolo cruciale nella conquista della MLS Cup 2022, segnando il gol del pareggio nei tempi supplementari della finale. Il LAFC è l'ultima squadra della carriera del gallese, costellata di successi, ma anche di tanti "avrebbe potuto fare di più".