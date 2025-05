Il Club Leon è ufficialmente fuori dal Mondiale per Club 2025: la TAS ha respinto il ricorso del club messicano. Ipotesi playoff per decidere il sostituto

Mattia Celio 7 maggio - 11:24

Adesso è ufficiale. Il Club Leon non prenderà parte al prossimo Mondiale per Club. Nella giornata di ieri 6 maggio il TAS, il tribunale arbitrale dello sport ha rigettato il ricorso dei messicani che, dunque, vedono definitivamente sfumare il sogno di partecipare al primo Mondiale con format a 32 squadre. Adesso resta da decidere chi, e come, dovrà sostituire gli Esmeraldas.

Club Leon fuori dal Mondiale per Club: il motivo — Fin dall'inizio il Club Leon non aveva molte speranze di essere reintegrato nel Mondiale per Club ma adesso è ufficiale: i messicani non potranno partecipare al torneo. Di conseguenza, a meno di clamorosi colpi di scena, il Mondiale perde una delle sue stelle più attese, ovvero James Rodriguez. Il León era stato sorteggiato nel gruppo con Chelsea, Esperance e Flamengo.

Come ricordiamo, il motivo dell'esclusione del club messicano è dovuto alla "violazione dei criteri di multiproprietà". Infatti, il gruppo a capo del club di Leòn è lo stesso alla guida del CF Pachuca, che invece rimane qualificato al Mondiale. Motivo per cui solo una delle due squadre può prendere parte alla competizione. Nonostante i ricorsi presentati nelle ultime settimane, il collegio arbitrale ha deciso di escludere i messicani perché "Pachuca e Club León non soddisfacevano i criteri previsti dall’Art. 10.1 del regolamento FIFA riguardo alla proprietà multipla di club".

Una volta appurata la sentenza del TAS, il Club Leon ha pubblicato comunicato per esprimere tutta la delusione: "La sentenza è stata molto dura, gli avversari molto influenti, la pressione intensa e gli interessi molto elevati. Come Istituzione accettiamo i costi e le conseguenze di un processo simile, ma chi ha sofferto di più in questo percorso è stata la nostra gente. I tifosi e calciatori meritavano più rispetto da parte di un organismo dedicato alla promozione dello sport, ma fin dall’inizio, in questo caso, non è stato rispettato alcun principio sportivo".

Mondiale per Club 2025, ipotesi playoff per decidere il sostituto — Con il Club Leon ormai fuori dai giochi, diventa opportuno trovare la squadra che dovrà rimpiazzare il club messicano. Come riportano i quotidiani, la FIFA sarebbe intenzionata ad organizzare un playoff tra Los Angeles FC e Club America. Il motivo per cui la scelta dovrebbe ricadere sui due club sta nel fatto che il primo è vicecampione della della Concacaf Champions League 2023, vinta proprio dal León, mentre il secondo parteciperebbe in quanto squadra della Concacaf meglio classificata nel ranking della Coppa del Mondo per Club FIFA. A poco più di un mese dall'inizio del torneo, i prossimi giorni saranno decisivi.