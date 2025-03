Per sopperire all'esclusione del Leon per "multiproprietà" la FIFA ha individuato le due squadre "più meritevoli"

La FIFA sta valutando di organizzare uno spareggio tra il Los Angeles FC e il Club America per determinare quale squadra prenderà il posto del Leon nel prossimo Mondiale per Club. La decisione arriva dopo che il Leon è stato squalificato dalla competizione per violazione delle regole sulla multiproprietà.