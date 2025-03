L'esclusione del Club Leon dal Mondiale per Club 2025

Mattia Celio 21 marzo - 22:44

Nonostante non sia ancora iniziato, il Mondiale per Club 2025 ha regalato oggi il primo colpo di scena. Il nuovo format a 32 squadre perde definitivamente un partecipante, in attesa di scoprire il sostituto. Si tratta di una squadra messicana, ovvero il Club Leon. La decisione della FIFA è arrivata nella giornata di oggi 21 marzo a seguito di alcune norme violate dal club di Jesus Murguìa.

Club Leon escluso, la FIFA: "Violate le norme di multi proprietà" — Con un comunicato ufficiale, la FIFA ha deciso di escludere il Club Leon dal Mondiale per Club. Il torneo, che si disputerà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, perde dunque una delle sue stelle, ovvero James Rodriguez. La decisione è stata presa a causa della "violazione dei criteri di multi proprietà. Infatti il gruppo a capo della squadra che può vantare l'ex Real Madrid nelle proprie fila è lo stesso alla guida del CF Pachuca, a sua volta qualificata per il Mondiale di quest'estate. Per questa ragione, soltanto una delle due squadre potrà prendere parte al torneo.

Come infatti ha specificato la FIFA nel comunicato: "Dopo aver valutato tutte le prove presenti nel fascicolo, il presidente della Commissione d'appello FIFA ha deciso che il CF Pachuca e il Club León non soddisfano i criteri di proprietà multi-club definiti dall'articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025. In linea con l'articolo 10, paragrafo 4, del Regolamento della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, la FIFA ha stabilito che il Club León sarà eliminato dalla competizione, con il club da ammettere in sostituzione che sarà annunciato a tempo debito".

Gli Esmeraldas erano stati selezionati nel Girone D insieme a Chelsea, Flamengo e Esperance. Data l'ormai certa esclusione dalla competizione nelle prossime settimane verrà scelto il sostituto,