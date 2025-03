L'ex giocatore del Chelsea è finito al centro di un gossip sulle sue presunte nozze. Ma la realtà è ben altra

Lorenzo Ciabattini 20 marzo - 16:27

Da quando ha lasciato il calcio europeo per trasferirsi in Arabia Saudita, i fari dei riflettori si sono abbassati su di lui, ma N'Golo Kanté continua a far parlare di sé. In positivo. Il centrocampista francese - come appreso da Pulse Sports Kenya - ha trascorso gran parte della settimana corrente in Mali, dove risiede la sua famiglia. Tuttavia, il suo entourage è stato costretto a smentire una voce del tutto infondata.

Il bellissimo gesto di Kanté — Kanté è nato in Francia da genitori maliani ma ha voluto mantenere un legame con la nazione dell'Africa occidentale, dove vivono ancora i suoi cari. Visto che il calendario dei club si è interrotto a causa degli impegni internazionali, il giocatore ha sfruttato questi giorni per far loro visita. Il trentatreenne ne ha approfittato per ultimare un gesto incredibile, finanziando una struttura medica all'avanguardia nella capitale del Mali, Bamako, per una cifra pari a 5 milioni di dollari, dimostrando il suo attaccamento e impegno per il Paese del Vecchio Continente.

Opera di bene e... nozze in Mali? — Tuttavia, mentre in Mali lo elogiavano per l'opera di bene, la visita di Kanté ha suscitato ulteriore interesse in seguito alle voci secondo cui avrebbe celebrato un matrimonio segreto con una donna maliana. Tutto questo dopo che è apparsa online una foto del giocatore dell'Al-Ittihad con una donna e alcuni utenti si sono persino congratulati con lui per aver trovato moglie. Ma il calciatore ha negato tutto.

"Solo speculazioni" — "Questa non è altro che una mera speculazione, che mira a dissipare l'eccitazione per il gesto di N'Golo e creare confusione", ha affermato un portavoce della cerchia ristretta di Kanté, mettendo a tacere i gossip sulle sue presunte nozze, secondo quanto riportato da The Pinnacle Gazette. Non si sa molto della vita privata del nazionale transalpino, rimasto a casa dalle convocazioni di Didier Deschamps per la Nations League. In passato è stato legato a Jude Littler, ex moglie dell'ex calciatore francese Djibril Cissé, ma essendo molto umile è sempre rimasto riservato riguardo alla sua vita sentimentale.

Il vincitore della Coppa del Mondo 2018 aveva fatto un ritorno sensazionale nella squadra di Mbappé ad Euro 2024, quando aveva dimostrato di essere ancora ai livelli del passato europeo, a differenza di altri suoi "colleghi" emigrati in Arabia. Una prova di sé magistrale, eliminato soltanto in semifinale dai futuri campioni della Spagna di de la Fuente.