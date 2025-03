Supercoppa Spagnola in Arabia Saudita: Piqué nel registro degli indagati

L'ex giocatore del Barcellona avrebbe ricevuto diversi milioni di euro di commissioni attraverso la sua società, Kosmos. Ora spetterà al giudice chiarire la vicenda e determinare la presenza o meno di un illecito.

Alessandro Savoldi 14 marzo 2025 (modifica il 14 marzo 2025 | 11:09)

Gerard Piqué è nel registro degli indagati per le trattative che hanno portato la Supercoppa Spagnola in Arabia Saudita. Il giocatore aveva agito da parte terza nella negoziazione tra la Rfef e Sela Sports, l’ente che aveva organizzato la manifestazione in Medio Oriente.

Kosmos e le commissioni per Piqué — Secondo la pubblica accusa, nella persona di Delia Rodrigo, Piqué avrebbe ricevuto enormi commissioni per mediare nella trattativa. La società dell’ex calciatore, Kosmos, avrebbe prodotto fatture in Arabia Saudita per un totale di 10 milioni di euro. Kosmos è stata fondata da Piqué nel 2018: da allora gli investimenti nel mondo dello sport entertainment sono stati molteplici, con la Coppa Davis di tennis, l’acquisto dell’Andorra FC e la creazione della Kings League, da poco sbarcata anche in Italia. Secondo il giudice, il contratto tra Rfef e Sela includeva una clausola che veniva definita "essenziale", con cui la federazione spagnola obbligava la controparte al pagamento di una commissione annuale di 4 milioni di euro a Kosmos.

Oggi Piqué è comparso davanti al giudice per la sua deposizione presso il Tribunale di primo grado di Majadahonda. Con lui figura nel registro degli indagati anche l’ex presidente federale Rubiales, già protagonista di un altro procedimento per il bacio alla calciatrice Hermoso. Gli avvocati, oltre alle fatture emesse per il pagamento delle commissioni da parte di Sela Sports, hanno presentato anche altri documenti. Tra essi, un programma dove Kosmos e Sela Sports si accordavano per l’organizzazione di altri eventi, come dei concerti di Shakira e un all-star game al quale avrebbero partecipato anche Suarez e Messi. All’epoca dei fatti, è fondamentale ricordarlo, i due erano compagni di squadra di Piqué, essendo quest’ultimo ancora in attività.

Spetterà ora alle autorità giuridiche determinare se la condotta di Piqué costituisca illecito o meno.