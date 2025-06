Chelsea-Los Angeles in chiaro? Dove vedere la partita in tv e in streaming

Il Chelsea si prepara al debutto al Mondiale per club contro il Los Angeles FC: ecco dove vedere la sfida in tv e in streaming

Luca Paesano Redattore 15 giugno - 19:11

È iniziata ufficialmente nella notte la prima edizione del Mondiale per club a 32 squadre, con il match inaugurale tra Al Ahly e Inter Miami che ha restituito il primo pareggio a reti bianche. Domani sera toccherà al Chelsea di Enzo Maresca, che scenderà in campo alle ore 21:00 per affrontare i Los Angeles FC.

Chelsea-Los Angeles, la stagione delle due squadre — È stata una stagione tutto sommato positiva per il Chelsea, che è riuscito a riqualificarsi in Champions League dopo due anni di assenza grazie al quarto posto raggiunto in campionato. I Blues sono stati grandi protagonisti anche in Conference League, aggiudicandosi il titolo battendo il Betis in finale e divenendo il primo club a vincere tutte le tre competizioni europee. La squadra di Maresca ha vissuto un finale di stagione in crescendo, con 8 vittorie portate a casa nelle ultime 9 sfide giocate. Risultati a cui cercheranno di dare continuità in questo Mondiale, che vedrà tra l’altro l’esordio di Liam Delap come nuovo numero 9.

Il Los Angeles si presenta invece alla competizione dopo un avvio di campionato un po’ altalenante. La formazione di Cherundolo è al quinto posto della classifica della Western Conference di MLS con 26 punti conquistati in 16 giornate. Un bottino che fa la media tra l’ottimo rendimento casalingo (6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) e quello pessimo in trasferta (1 vittoria, 4 pareggi e 3 sconfitte). Il LAFC ha strappato il pass per il Mondiale per Club battendo ai supplementari il Club America nello spareggio decisivo per accedere alla competizione.

Chelsea-Los Angeles, dove vedere la partita in tv e in streaming — Chelsea e Los Angeles si sfideranno lunedì 16 giugno alle ore 21:00 nel match della prima giornata del Mondiale per Club. La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN, così come tutte le altre sfide del torneo, ma sarà visibile anche in tv in chiaro su Italia 1 grazie all’accordo siglato con Mediaset, che trasmetterà una partita al giorno sulle proprie reti. E dunque, il match potrà essere seguito anche in streaming, sia dall’app di DAZN che accedendo a Mediaset Infinity.