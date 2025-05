A tutte e due le squadre serve la vittoria e allo stesso tempo entrambe guardano alle rispettive finali in Europa. Il big match della penultima giornata di Premer è la sfida tra Chelsea e Manchester United

Federico Iezzi Collaboratore 15 maggio - 15:19

Il grande match della penultima giornata di Premier League è una classica del calcio inglese: Chelsea-Manchester United. In questa occasione la squadra in fase di rinascita contro la grande decaduta. L'obiettivo, per tutte e due le compagini, è la vittoria. Sono le motivazioni ad essere molto diverse: i Blues hanno bisogno di altri due successi per rinsaldare il loro quinto posto e centrare la qualificazione alla prossima Champions. I Red Devils, invece, vogliono chiudere il campionato in maniera dignitosa ed evitare il 17esimo posto. Sarebbe il punto più basso da cinquant'anni a questa parte. Calcio d'inizio domani, ore 21:15, a Stamford Bridge.

Chelsea-Manchester United, come arrivano le due squadre alla partita — I Blues di Enzo Maresca, dopo la sconfitta in casa del Newcastle, non possono permettersi passi falsi. La squadra di Londra non perdeva un match dal derby contro i rivali dell'Arsenal, a metà marzo. Ora però servono sei punti, da fare nelle ultime due partite di campionato, prima di affrontare il Betis nella finale di Conference League. Il Manchester United, dal canto suo, è reduce da una brutta sconfitta per 2-0 contro il West Ham, l'ennesimo intoppo in una stagione decisamente negativa. Del resto l'andamento della squadra di Amorim non è mai stato continuativo. Ora bisogna vincere contro una grande rivale per salvare almeno la faccia e poi puntare alla vittoria anche nella finale di Europa League.

Chelsea-Manchester United, le probabili formazioni — Il tecnico del Chelsea può contare su una rosa profonda e, nonostante l'imminente finale di Conference, non ci si attende un turnover importante. Per la sfida di venerdì Maresca dovrà fare a meno dello squalificato Nicolas Jackson, espulso contro il Newcastle. Out anche gli infortunati Christopher Nkunku e Marc Guiu. In porta gioca Sanchez e davanti a lui una linea a quattro: Chalobah, Colwill, Cucurella e Caicedo. Davanti alla difesa Lavia e Fernandez, mentre Palmer, Madueke e George compongono il trio alle spalle di Pedro Neto, che potrebbe essere nuovamente schierato come falso nove.

Jadon Sancho non potrà scendere in campo in quanto acquistato in prestito proprio dallo United. Chi potrebbe invece optare per un più ampio turnover è Amorim. Sicuramente non saranno della partita Yoro, uscito per infortunio contro il West Ham, e Maguire, che lo ha sostituito. Difficile anche un recupero in extremis di De Ligt. Il tecnico portoghese potrebbe concedere spazio quindi a giovani come Fredricson, Amass. Collyer ha ripreso ad allenarsi ma la trasferta londinese potrebbe essere prematura. Restano indisponibili Dalot, Martinez, Heaven e Zirkzee.

Il precedente — La gara di andata, svoltasi ad Old Trafford a novembre 2024 è terminata con un pareggio: 1-1. Il match rimase a lungo sullo zero a zero per poi vedere due gol in pochi minuti, intorno al 70° di gioco. Prima è andato a segno, su rigore, Bruno Fernandes che ha portato i padroni di casa in vantaggio. A ristabilire la partita e ad evitare la sconfitta ci ha pensato Caicedo al 74°.

Il pronostico — Quella di domani sera è una partita classica e storica del calcio inglese e c'è da aspettarsi gol e spettacolo. Le due squadre devono vincere e giocheranno a viso aperto. Negli ultimi anni le due squadra hanno sempre segnato almeno un gol a testa: l'ultimo incontro senza reti risale al 2021. Un buon segno da giocare è sicuramente il gol, ma anche l'over. Per i possibili marcatori i primi indiziati sono sicuramente Cole Palmer e Bruno Fernandes, giocatori che spesso decidono le partite.