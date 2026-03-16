Dalla doppietta di Drogba alla gara pazza del 2014. Fino a Zlatan Ibrahimovic. Riviviamo i precedenti confronti tra Blues e parigini

Mattia Celio Redattore 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 16:53)

Domani sera ci sarà il secondo round. Si riparte dal 5-2 del Parco dei Principi. Tra Chelsea-PSG c'è in palio un posto nei quarti di finale della Champions League. I Blues sono chiamati ad un'impresa dato lo svantaggio, ma i londinesi hanno dimostrato più volte di poter fare male ai parigini. E' vero che rimontare tre reti, specie se giochi contro il PSG, è tutt'altro che facile ma il fattore casa e la spinta del pubblico può rivelarsi una doppia carica. Fischio di inizio alle ore 21.

Chelsea-PSG, la storia recente delle sfide tra i due club — Non c'è in palio un trofeo questa volta ma tra Chelsea-PSG la posta in gioco è alta. I Blues sono chiamati a rovesciare il 2-5 del Parco dei Principi, mentre i parigini a non dare la qualificazione già in tasca nonostante i tre gol di vantaggi. Soprattutto ora che c'è un titolo da difendere. Dopo il successo dei londinesi nella finale del Mondiale per Club, la squadra di Luis Enrique ha preso una piccola rivincita lo scorso mercoledì ma che potrà considerarsi completa sono in caso di passaggio del turno. Ma il Chelsea ha in mente di fare un altro sgambetto e ce la metterà tutta per riuscirci.

Quella di domani sarà la quinta trasferta dei parigini allo Stamford Bridge nella storia della "Coppa dalle grandi orecchie". Per vedere il primo Chelsea-PSG della storia bisogna tornare indietro di ben 22 anni, precisamente al 24 novembre 2004: altro Chelsea, altro PSG. Era la 5^giornata della fase a gironi e la sfida terminò a reti bianche. Blues che, all'andata, avevano demolito i francesi con un secco 3-0 grazie alla rete di John Terry e alla doppietta di Didier Drogba.

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Nella stagione 2014-15, invece, furono ben due le sfide tra Blues e PSG. Nella fase a girone i londinesi vinsero 2-0. Reti di Andre Schürrle e Demba Ba. Ma negli ottavi di finale, il club francese si prese la sua rivincita. La partita terminò 2-2 alla fine dei tempi supplementari. Al vantaggio iniziale di Gary Cahill all'81' rispose David Luiz cinque minuti dopo. Eden Hazard al 96' riportò in vantaggio i Blues ma la rete di Thiago Silva al 114' regalò il passaggio del turno ai parigini, in virtù dell'1-1 dell'andata.

Per il quarto confronto si dovette aspettare la stagione successiva. Ancora agli ottavi di finale e, ancora una volta, fu il PSG a sorridere. Dopo il successo al Parco dei Principi per 2-1, i francesi espugnarono lo Stamford Bridge con lo stesso risultato grazie alla reti di Adrien Rabiot e Zlatan Ibrahimovic. In mezzo il momentaneo pareggio di Diego Costa.

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