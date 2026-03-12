L'allenatore dei londinesi spiega così la sua sconfitta, rimanendo ammaliato dalla forza degli avversari

Giammarco Probo 12 marzo - 15:55

Dopo la bruttissima sconfitta esterna al Parco Dei Principi, il tecnico del Chelsea Rosenior, ha voluto complimentarsi egregiamente con le doti incredibili del PSG visto il 5-2 dell'andata degli ottavi di Champions League. Il tecnico dei Blues ha riconosciuto la qualità superiore della squadra parigina, esprimendo al contempo la sua delusione per il pesante punteggio ottenuto dopo aver lottato con il PSG per gran parte della partita.

Le dichiarazioni di Rosenior dopo la sconfitta con il PSG — IL GIUDIZIO DEL POST PARTITA DEL TECNICO DEI BLUES -"La nostra prestazione è stata positiva fino al terzo gol. In Premier League non ci sono Dembélé, Doué, Barcola, Kvaratskhelia, Vitinha, Joao Neves; hanno una squadra pazzesca loro, poco da dire. Sono i campioni d'Europa, ed è anche per questo che sono deluso perché la nostra prestazione è stata davvero molto buona fino al terzo gol. Ma dobbiamo imparare a gestire i momenti difficili perché se hai questi cali in questa competizione poi li paghi a caro prezzo, come infatti è stato questa sera"

IL PROBLEMA DELLE SOSTITUZIONI -"Non abbiamo reagito bene a un cambio (del PSG). Sul 3-2, eravamo ancora in partita. Poi Kvaratskhelia ha segnato un gol incredibile, da li, abbiamo smesso totalmente di giocare . A questo livello, entrambe le squadre hanno giocatori di grande qualità. Il quinto gol è arrivato dopo un momento di esitazione. Loro hanno superato il nostro pressing e hanno segnato un quinto gol. Questo porta a giocare nel nostro stadio un ritorno che non sarà affatto semplice, ma nel calcio mai dire mai, noi daremo il massimo davanti ai nostri tifosi, vogliamo il passaggio del turno"

LE RESPONSABILITÀ DI ROSENIOR -"Dobbiamo mantenere la calma in certi momenti. Bisogna agire positivamente nei momenti difficili. È colpa mia, non parlerò dei giocatori in particolare. Abbiamo avuto grandi opportunità, ma se non raggiungiamo il nostro pieno potenziale, mi assumo la responsabilità."

