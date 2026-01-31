Chelsea, Rosenior tra meme e vittorie: “I miei figli ridono di me”

Il tecnico dei Blues ha avuto un ottimo impatto dal suo arrivo, vincendo quasi tutte le partite disputate. Tuttavia, a catturare l'attenzione dei tifosi non sono soltanto i risultati ottenuti sul campo

Luca Gilardi Collaboratore 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 20:18)

L'impatto di Liam Rosenior sulla panchina del Chelsea è stato immediato ed estremamente efficace. Scelto dai Blues a inizio gennaio, dopo la separazione tra il club londinese ed Enzo Maresca, il tecnico inglese ha lasciato subito il segno, guidando la squadra a cinque vittorie nelle prime sei partite ufficiali. Un avvio che ha riportato entusiasmo dalle parti di Stamford Bridge e che ha dato solidità al progetto tecnico, nonostante un'attenzione mediatica spesso concentrata su aspetti che vanno oltre il campo.

Rosenior, il Chelsea e le reazioni del web — Sotto la guida del 41enne, il Chelsea ha ottenuto successi in Premier League, FA Cup e Champions League. Ultimo ma non per importanza il 3-2 ai danni del Napoli di Antonio Conte, che ha certificato il sesto posto nella League Phase e la conseguente qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. L'unico passo falso è arrivato nella semifinale di andata di Carabao Cup contro l'Arsenal, con un 3-2 in favore dei Gunners.

Parallelamente agli ottimi risultati, Rosenior è diventato protagonista involontario sul web. I suoi modi di esprimersi hanno spinto molti utenti a paragonarlo a David Brent, personaggio iconico di The Office. Mentre il suo aspetto e gli occhiali hanno alimentato il confronto con Will McKenzie di The Inbetweeners. Meme e immagini ironiche non hanno fatto che moltiplicarsi, ma l'allenatore ha scelto di affrontare la situazione con leggerezza.

Tra campo e meme — "Non mi riguarda, sono troppo vecchio per stare sui social", ha spiegato Rosenior a Sky Sport. "Sono i miei figli a essere ovunque online. Quando vedono foto divertenti di Will McKenzie o di David Brent, me le mandano e ridono di me. A loro piace, si divertono". Il tecnico ha raccontato anche un episodio legato al suo abbigliamento: "C'era un meme sul mio modo di vestire, diceva che ho un buon dress sense. Mia figlia lo ha trovato esilarante, lei odia il mio modo di vestire!"

Nonostante il tono scherzoso, Rosenior è consapevole che l'esposizione mediatica di una panchina come quella del Chelsea possa avere un impatto anche sulla sfera privata. "Queste cose possono influenzare anche la mia famiglia", ha ammesso. "Ho parlato con loro, dicendogli di godersi quella che per me è un'esperienza incredibile e che, spero, ci porterà a vivere dei giorni speciali".