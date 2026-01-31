Chelsea-West Ham, statistiche e precedenti tra le due compagini di Londra

Le due squadre della capitale inglese vanno a cacci di tre punti che possono essere importanti per la lotta Champions e quella per la salvezza

Jacopo del Monaco 31 gennaio - 09:21

Tra le partite che andranno in scena nel corso di questo fine settimana figura anche quella che metterà di fronte il Chelsea ed il West Ham. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione della giornata numero 24 della Premier League. L'incontro metterà in palio tre punti che possono essere fondamentali in chiave Champions League da una parte e salvezza dall'altra. La partita avrà inizio alle ore 18:30 presso lo Stamford Bridge e, nell'attesa, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti di questa sfida tutta londinese.

Chelsea-West Ham, i precedenti tra i due club — Le due compagini, allenate rispettivamente da Liam Rosenior e dal portoghese Nuno Espirito Santo, si trovano in due situazioni di classifica completamente opposte tra loro. I padroni di casa, Campioni del Mondo e detentori della Conference League, occupano il quinto posto con 37 punti e lottano per la qualificazione alla massima competizione europea. La squadra ospite, dal canto suo, si trova in zona retrocessione, per la precisione alla diciottesima posizione avendo totalizzato 20 punti e, di conseguenza, sta lottando per non retrocedere in Championship.

In tutta la loro storia, Blues e Hammers hanno giocato contro 119 volte. La primissima partita tra loro risale al 20 ottobre 1923, giorno in cui hanno pareggiato 0-0. Ad oggi, è il Chelsea ad avere le statistiche dalla propria parte con 54 vittorie, 12 pareggi e 42 sconfitte. L'ultimo successo del West Ham risale alla gara d'andata del campionato 2023/2024, quando ha vinto 3-1 grazie alle reti di Nayef Aguerd, poi espulso al 67' per doppia ammonizione, Michail Antonio e dell'ex Milan Lucas Paquetá. Anche i dati riguardanti le reti segnate tendono dalla parte dei padroni di casa di domani, visto che ne hanno realizzati 195, trenta in più degli Hammers.

Le statistiche del derby londinese in campionato — In questa stagione, le due squadre hanno disputato la gara d'andata di Premier League alla seconda giornata. Dopo il vantaggio degli Hammers firmato Paquetá al 6', il Chelsea ha ribaltato il risultato in maniera pesante e vincendo 1-5 grazie ai gol di João Pedro, Pedro Neto, Enzo Fernández, Moises Caicedo e Trevoh Chalobah. Tra l'attuale campionato che oggi conosciamo e la vecchia First Division, le due compagini hanno giocato contro in 109 occasioni, di cui 48 di queste vinte dal Chelsea.

Il West Ham, invece, ha vinto 39 volte mentre le partite terminate in parità sono a quota 24. Tra questi, possiamo ricordare un epico 5-5 del dicembre 1966. In quell'incontro, gli Hammers stavano vincendo 0-2, poi hanno subito tre reti ed in seguito ne hanno segnate altrettante. Negli ultimi dieci minuti di gara, però, Booby Tambling ha realizzato la doppietta che ha permesso al Chelsea di pareggiare.

Tenendo conto delle 54 partite di campionato disputate in casa del Chelsea, le statistiche dicono: 30 successi dei Blues; West Ham che ha conquistato la vittoria soltanto in 12 occasioni; pareggi tra le due compagni a quota dodici. L'ultima derby che gli Hammers hanno vinto in casa dei Blues risale al 30 novembre 2019. In quell'occasione, il West Ham ha battuto i cugini, allora allenati da Frank Lampard, col risultato di 0-1 grazie alla rete di Aaron Cresswell. Tra i successi degli Hammers allo Stamford Bridge possiamo ricordare quello per 2-3 del 28 settembre 2002. In quel match, tra l'altro, hanno segnato ben due calciatori italiani: Gianfranco Zola, che su punizione ha segnato la rete che ha riportato i Blues di Claudio Ranieri sul 2-2; Paolo Di Canio, autore del momentaneo 1-2 e, a sei minuti dalla fine, del gol vittoria per il West Ham.