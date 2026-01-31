Chelsea-West Ham, i migliori marcatori dei due club in questa sfida

Il match di oggi metterà in palio tre punti molto importanti ed i due club faranno affidamento sui rispettivi giocatori per portare a casa la vittoria

Jacopo del Monaco 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 14:32)

Nella storia del derby londinese che mette di fronte Chelsea e West Ham, diversi calciatori hanno messo il loro nome nella tabella dei marcatori. Proprio le due squadre menzionate, infatti, si affronteranno in occasione della ventiquattresima giornata della Premier League. L'incontro, che si terrà presso lo Stamford Bridge, avrà inizio alle ore 18:30 ed in palio ci sono tre punti importanti. I padroni di casa lottano per la zona Champions, mentre gli ospiti vogliono evitare la retrocessione in Championship. In attesa del fischio d'inizio, vediamo insieme quali sono i calciatori dei due club che hanno segnato più reti in questa sfida.

I calciatori del Chelsea che hanno realizzato più gol contro il West Ham — Nella sua storia, il Chelsea ha affrontato gli avversari di oggi 119 volte e ha conquistato la vittoria in 54 occasioni. I Blues, attualmente allenati da Liam Rosenior, hanno realizzato 195 reti contro gli Irons. Occupa il primo posto dei marcatori di questa sfida tutta londinese l'ex attaccante del Chelsea Bobby Tambling. Nato nel 1941, ha fatto il suo debutto nel mondo calcio proprio coi Blues, compagine con cui ha giocato per ben undici anni, per la precisione dal 1959 al 1970. Tambling ha realizzato 202 gol con la maglia del Chelsea e, nei match contro gli Hammers, ha messo a segno nove gol. In due occasioni, tra l'altro entrambe nel '66, ha realizzato doppietta: la prima in un debry vinto 6-2 dal Chelsea e l'altra nel rocambolesco pareggio terminato 5-5.

In seconda posizione troviamo l'olandese Jimmy Floyd Hasselbaink, il quale ha indossato la maglia del Chelsea dal 2000 al 2004 con cui ha realizzato 88 gol. Il classe 1971, nato a Paramaribo, in tutti i suoi anni in Inghilterra ha segnato 13 reti contro il West Ham, otto dei quali nel periodo in cui ha giocato coi Blues. Tra questi, figura anche una doppietta nella gara di ritorno della Premier League 2001/2002. Il terzo posto dei marcatori del Chelsea lo occupa una vera leggenda della squadra nonché doppio ex delle sfida: Frank Lampard, primo per gol segnati (211) coi Blues. L'ex centrocampista ha segnato contro gli Hammerssette gol e, nella sua ultima stagione col Chelsea, ha realizzato una doppietta nella gara d'andata.

I giocatori del West Ham con più gol contro i Blues Il West Ham, attualmente guidato dal portoghese Nuno Espirito Santo, nella sua storia ha battuto i Blues in 42 occasioni e ha realizzato 165 reti. Tra gli Irons, il primatista di gol segnati nei derby di Londra contro il Chelsea risponde al nome di Tony Cottee. Attaccante che ha realizzato 145 gol con gli Hammers dal 1982 al 1988 prima e dal 1994 al 1997 poi, contro i Blues ha messo la palla in porta sette volte ed in due occasioni ha realizzato una doppietta. Gli altri due calciatori degli Irons con più gol nelle sfide contro il Chelsea sono entrambi a quota sei reti. Uno è scozzese John Dick, il quale ha vestito la maglia del West Ham dal '58 al '62 e contro i Blues ha messo a segno anche una doppietta. L'altro, invece, Geoff Hurst, 252 gol con gli Irons dal 1959 fino al 1972 e, anche lui, ha realizzato una doppietta contro il Chelsea.