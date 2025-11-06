Un tifoso locale avrebbe lanciato insulti razzisti subito dopo la rete del vantaggio dei Blues. Inglesi e azeri condanno lo spiacevole gesto. L'ennesimo nel mondo del calcio.

Mattia Celio Redattore 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 13:10)

Il calcio viene nuovamente macchiato dall'ennesimo episodio di razzismo. Questa volta lo spiacevole gesto si è verificato durante la sfida di Uefa Youth League tra Qarabag e Chelsea con protagonista in negativo un sostenitore dei padroni di casa. A causa di questo episodio l'arbitro ha deciso di sospendere la partita per qualche minuto prima di far riprendere le ostilità.

Uefa Youth League, insulti razzisti ai giocatori del Chelsea: la posizione del club inglese — Il Chelseaha condannato gli abusi razzisti rivolti ai suoi giovani giocatori durante la partita di Uefa Youth League under 19 contro il Qarabag a Baku. Subito dopo il goal di vantaggio dei Blues, dagli spalti sono iniziati a piovere insulti a caratteri razziali, accompagnati da rumori di scimmia, motivo per cui l'arbitro ha deciso di sospendere la partita per alcuni minuti. Testimoni oculari hanno raccontato che l'autore sarebbe stato un tifoso della squadra azera.

Il club inglese si è subito schierato contro questo nuovo spiacevole episodio: "Il razzismo e tutte le forme di comportamento discriminatorio sono completamente inaccettabili e non hanno posto nel calcio o nella società. Condanniamo fermamente le azioni dei responsabili. I nostri giocatori hanno il pieno sostegno di tutti. Ci aspettiamo che la questione venga indagata a fondo secondo le procedure disciplinari della Uefa". Anche il Qarabag ha rilasciato un messaggio di supporto verso i giocatori dei Blues: "Siamo dispiaciuti per questo incidente. Non rispecchia i valori del nostro club. Indagheremo a fondo".

La partita, alla fine, è terminata 5-0 per il Chelsea. Per i giovani Blues si tratta della quarta vittoria consecutiva in altrettante sfide. Con questo successo, inoltre, gli inglesi mantengono la testa della classifica a punteggio pieno (12 punti) insieme a Athletic Bilbao, Real Madrid e Club Bruges.