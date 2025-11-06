L'attaccante uruguaiano è caduto nuovamente in un gesto di reazione, ecco spiegata la dinamica dell'accaduto e il precedente successo solo pochi mesi fa

Giorgio Abbratozzato 6 novembre - 11:51

Luis Suarez ha superato il limite ancora una volta. Nella terza partita della serie playoff tra Inter Miami e Nashville, il gesto dell’uruguaiano ha rimesso tutto in discussione. Le prime due gare erano state vinte agevolmente da Miami, portando la squadra sul 2-0 nella serie. Ma dopo la sconfitta per 2-1 in gara 3, la formazione di Messi dovrà fare a meno di Suárez anche nella quarta sfida. L’attaccante non è nuovo a comportamenti discutibili, e la sua squalifica è arrivata solo a posteriori, come previsto dal regolamento MLS.

Luis Suarez: una partita di stop dopo il gesto oltre il limite — Durante il secondo tempo l'attaccante uruguaiano ha reagito a una spinta del difensore Andy Najar sferrando un calcio colpendo l'avversario. L'azione durante la partita non è stata vista dall'arbitro e non è stata sanzionata.

Il Comitato Disciplinare MLS è poi intervenuto a partita finita infliggendo all’attaccante una giornata di squalifica, oltre a una multa non resa pubblica. L’Inter Miami dovrà quindi affrontare il decisivo terzo incontro della serie contro Nashville senza il suo centravanti. La serie di playoff sembrava ormai chiusa con l'Inter Miami avanti 2-0, ma adesso con il risultato sul 2-1 e con il Miami che dovrà fare a meno del suo attaccante tutto è di nuovo in discussione.

Il precedente pesante: la squalifica di tre giornate — Quella del match contro Nashville è già la seconda sospensione del 2025 per Luis Suárez. Pochi mesi prima, infatti, l’uruguaiano era stato punito con tre giornate di squalifica per aver sputato contro un membro dello staff dei Seattle Sounders dopo la finale di Leagues Cup. Un episodio che aveva già sollevato dubbi sul comportamento del giocatore e che ora, con questa nuova sanzione, alimenta ulteriormente la discussione sulla sua gestione delle tensioni nelle partite decisive.