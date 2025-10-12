Questa notte l'Inter Miami ha affrontato tra le mura amiche della Florida l'Atlanta United, quattordicesima nella Eastern Conference. Le marcature sono state aperte dal solito Messi, in splendida forma. Hanno fatto seguito alla sua rete gli ex Barcellona Jordi Alba e Luis Suarez, ma c'è stato anche tempo per la doppietta personale firmata all'ottantaseiesimo. Insomma, un esercizio di stile per la formazione di Mascherano, ma nella notte Luis Suarez oltre al gol ha trovato un grandissimo successo personale: ha, infatti, siglato il suo seicentesimo gol in carriera.
Il record di Suarez
Infinito Luis Suarez, contro l’Atlanta United ha segnato il 600° gol in carriera
Luis Suarez fa 600 gol ed entra nella storia: può entrare in top 10—
Con il gol segnato all'Atlanta United il calciatore uruguaiano raggiunge un traguardo incredibile. Soltanto altri undici calciatori nel corso della storia sono riusciti a superare i seicento gol in carriera: da Messi e Ronaldo a Romario, Gerd Müller e Ferenc Puskas. Il gol è arrivato con un destro al volo sul quale non ha potuto nulla l'estremo difensore avversario, che è stato così trafitto per la terza volta nella sua sfortunata serata.
A 38 anni Luis Suarez può ancora salire qualche gradino nella classifica dei calciatori che hanno segnato più gol in carriera. All'undicesimo posto c'è Eusebio con 620 gol segnati, mentre al decimo Erwin Helmchen con 631 firme. Appare invece irraggiungibile l'olandese Abe Lenstra che di reti ne ha segnato ben 684.
© RIPRODUZIONE RISERVATA