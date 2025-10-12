Questa notte l'Inter Miami ha affrontato tra le mura amiche della Florida l'Atlanta United, quattordicesima nella Eastern Conference. Le marcature sono state aperte dal solito Messi, in splendida forma. Hanno fatto seguito alla sua rete gli ex Barcellona Jordi Alba e Luis Suarez, ma c'è stato anche tempo per la doppietta personale firmata all'ottantaseiesimo. Insomma, un esercizio di stile per la formazione di Mascherano, ma nella notte Luis Suarez oltre al gol ha trovato un grandissimo successo personale: ha, infatti, siglato il suo seicentesimo gol in carriera.