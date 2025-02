Chelsea-West Ham: dove vedere la Premier League in Diretta LIVE

CHELSEA WEST HAM PREMIER LEAGUE DIRETTA LIVE - La sfida di Premier League, il London Derby tra Chelsea e West Hamsi gioca lunedì 3 febbraio 2025 alle ore 21:00. Il match valido per la 24ª giornata sarà visibile su Sky Sport Calcio, il canale di di riferimento per guardare le partite della massima divisione del campionato inglese (in esclusiva su Sky Sport fino alla stagione 2027/2028). In alternativa sarà possibile seguire il duello tra Blues ed Hammers anche in streaming tramite l'app di Sky Go e su Now Tv.