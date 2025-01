Manchester City-Chelsea è anche la sfida tra due vecchi amici, Guardiola e Maresca, colleghi fino a qualche anno fa ed ora avversari sul campo

Vincenzo Bellino Redattore 25 gennaio 2025 (modifica il 25 gennaio 2025 | 11:22)

Manchester City-Chelsea è una sfida importante per diversi motivi. Citizens e Blues sono separati da due punti, chi vincerà lo scontro diretto supererà o staccherà il rispettivo avversario in classifica. È stata fin qui una stagione dai due volti sia per Guardiola, sia per Maresca: gli Sky Blues, protagonisti di un buon inizio, si sono sciolti dopo l'infortunio di Rodri, collezionando dieci sconfitte nelle ultime diciannove partite. Il ko col Tottenham in Carabao Cup ha scoperchiato il vaso di Pandora, poi la debacle in Champions con lo Sporting, la rimonta col Feyenoord da 3-0 a 3-3 e le sconfitte con Juventus (2-0) e Psg (4-2) che rischiano di escludere Haaland e compagni anche dai play-off.

In Premier la situazione di recente è leggermente migliorata, ma la lotta al titolo resta un sogno abbastanza utopico al momento. Al contrario inizio in salita per il suo ex allievo Enzo Maresca al Chelsea e poi un exploit che lo aveva proiettato al 2° posto a poche lunghezze di distanza dal Liverpool. Tuttavia le ultime uscite del 2024 hanno compromesso quanto di buono era stato fatto in precedenza e così, Arsenal e Nottingham Forest ne hanno approfittato.

Guardiola vs Maresca: Maestro contro allievo — C'è qualcosa di profondamente poetico nello sport, quando il destino intreccia le strade di due anime affini per poi trasformarle in rivali. Oggi Pep Guardiola, guida carismatica del Manchester City, e Enzo Maresca, ex braccio destro dello stesso Pep e attuale allenatore del Chelsea, si ritrovano uno contro l'altro. Una storia di stima e amicizia che va oltre il terreno di gioco.

Il legame tra Guardiola e Maresca è nato tra le righe di un campo da calcio, ma si è consolidato ben oltre i confini del rettangolo verde. Tutto è iniziato parlando di vecchi ricordi. Guardiola, allora giovane allenatore, amava rievocare il suo tempo a Brescia sotto la guida di Carlo Mazzone, dove imparò l'arte di mescolare tattica e umanità. Maresca, con il suo passato in Serie A e la passione per l'analisi del gioco, si rivelò l'interlocutore perfetto.

Quando nel 2020 Guardiola lo volle al suo fianco come allenatore dell'U23 del City, Maresca colse l'occasione per immergersi in un mondo fatto di strategia, creatività e ricerca dell'eccellenza. Non era un semplice ruolo: era un vero e proprio apprendistato sotto uno dei più grandi innovatori del calcio moderno. E il successo non tardò ad arrivare. Sotto la sua guida, i giovani Citizens conquistarono la Premier League 2, dimostrando che la visione condivisa con Guardiola era già vincente.

E al triplice fischio... — Forse, alla fine della partita, ci sarà un abbraccio. Non uno di quelli formali e fugaci, ma un gesto che racchiude tutto: la gratitudine di Maresca per aver potuto apprendere da uno dei migliori, e l'orgoglio di Guardiola nel vedere il suo allievo brillare di luce propria. E in quel momento, il calcio ci ricorderà ancora una volta quanto sia straordinario. Non solo uno sport, ma un linguaggio universale capace di raccontare storie di amicizia, rivalità e sogni che si avverano.