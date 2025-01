Manchester City e Chelsea si sfideranno all'Etihad per la 23esima giornata di Premier League: ecco analisi e pronostico del match

Sergio Pace Redattore 24 gennaio - 19:30

Sabato alle 18:30 andrà in scena all'Etihad Stadium l'atteso big match tra Manchester City e Chelsea. La gara è in programma per la ventitreesima giornata di Premier League. La squadra di Pep Guardiola si avvicina al match contro i Blues dopo la batosta in Champions League incassata al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain.

Un ko in rimonta per 4-1 che ora mette i Citizens a rischio eliminazione. Prima del match in campo europeo il City aveva rifilato 6 gol al malcapitato Ipswich Town a Portman Road in campionato. Il Chelsea, che occupa la quarta posizione in classifica con 40 punti, a +2 proprio sul Manchester City quinto, è reduce dalla vittoria per 3-1 contro il Wolverhampton a Stamford Bridge. Dopo un inizio folgorante il Chelsea ha rallentato nell'ultimo periodo con 3 pareggi e 2 sconfitte prima di battere i Wolves nell'ultimo match.

Attualmente il Manchester City ha incamerato 38 punti in campionato, frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte (44 gol fatti, 29 subiti). Il Chelsea, con due punti in più in classifica, ha ottenuto lo stesso numero di vittorie, con 7 pareggi e 4 ko, con 44 reti all'attivo e 27 gol incassati.

Manchester City-Chelsea, i precedenti — Netta supremazia del Manchester City negli ultimi 10 precedenti contro il Chelsea. I Citizens hanno infatti ottenuto 8 vittorie con 2 pareggi. Analizzando invece le ultime 67 sfide il bilancio si fa più equilibrato: 28 vittorie del Manchester City, 29 i successi del Chelsea (10 i pareggi). I Blues sono avanti per quanto riguarda la differenza reti (91-87).

Il Manchester City nelle ultime 30 partite disputate in casa ha battuto i Blues 15 volte, pareggiando 3 partite. Il Chelsea ha realizzato il colpo esterno in 12 occasioni. In questo caso il City è in vantaggio in chiave differenza reti (40-29). In 6 partite casalinghe il Manchester City ha vinto contro il Chelsea 1-0, di gran lunga il risultato più frequente.

Nella scorsa stagione Blues e Citizens hanno dato vita ad un match d'andata spettacolare a Stamford Bridge chiudendo con un pirotecnico pareggio per 4-4 (reti di Thiago Silva, Sterling, Nicolas Jackson e Palmer per il Chelsea, a segno Haaland con una doppietta, Akanji e Rodri per il City). Nella gara di ritorno altro pareggio, stavolta per 1-1 all'Etihad (reti di Sterling e Rodri). In questa stagione il primo incrocio tra le due squadre è arrivata alla prima giornata di campionato del 18 agosto 2024. A Stamford Bride il Manchester City ha portato via tre punti grazie alle reti di Haaland e Kovacic.

Manchester City-Chelsea, quote e pronostico — Secondo i betting analyst il Manchester City si fa preferire nelle quote rispetto al Chelsea a 2.02, mentre l'eventuale successo dei Blues si scommette a 3.20. Il pareggio è fissato a quota 3.95. L'Over 2,5 vola basso a 1.40, con l'Under che vale 2.75. Entrambe le squadre a segno a 1.40, NoGoal a 2.77.

L'1 Primo Tempo si gioca a 2.43, l'Over 1,5 nella prima frazione di gioco si punta a 1.95. Risultato esatto 2-1 a 9.75, l'1-2 a 12.50. L'1 Parziale/2 Finale è proposto a 30.00, la combo X2+Over 1,5 è offerta a 2.05. Somma gol Pari a 1.80, Dispari a 1.90. L'Over corner 9,5 si punta a 1.53, l'Under a 2.30. L'Over 4,5 cartellini è quotato 1.41, Under a 2.50. Chelsea a segno su calcio di rigore è in lavagna a 5.83.

Tra i marcatori in casa Manchester City quota bassa per Haaland a 1.85, una doppietta del bomber norvegese si scommette a 5.00. Nel Chelsea non si può non considerare tra i possibili marcatori la stella Palmer, peraltro grande ex di turno, a quota 2.65.

Considerando gli attuali momenti di forma delle due squadre, possiamo virare sul Chelsea. La formazione di Enzo Maresca è in buono stato di salute e potrebbe anche approfittare della recentissima delusione patita dal Manchester City in Champions League. I Blues in trasferta hanno un buonissimo ruolino di marcia, con 6 vittorie, 3 pareggi e 2 ko in 11 gare (24 reti realizzate, 13 gol subiti). In casa il Manchester City ha ottenuto 6 successi, con 2 pareggi e 2 ko (21 gol fatti, 14 subiti).

Insomma, non ci sorprenderemmo più di tanto se il Chelsea dovesse strappare almeno un punto dall'Etihad. Una buona giocata l'X2 a 1.68. Se si crede fortemente nella solidità della squadra di Maresca e si vuole rendere più sostanziosa la propri giocata, una scelta interessante potrebbe essere la combo X2+Segna Palmer a 3.60.