L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Premier League contro il Chelsea

Sergio Pace Redattore 24 gennaio 2025 (modifica il 24 gennaio 2025 | 18:07)

Il Manchester City ospiterà il Chelsea di Enzo Maresca all'Etihad sabato 25 gennaio alle 18:30 per la ventitreesima giornata di Premier League. I Citizens sono reduci dal deludente e sorprendente ko subito in rimonta contro il Paris Saint-Germain in Champions League. In vantaggio per 2-0 ad inizio ripresa con Grealish e Haaland, gli uomini di Pep Guardiola si sono fatti rimontare dai parigini di Luis Enrique con le reti di Dembélé, Barcola, Neves e Ramos.

Una sconfitta che mette a rischio eliminazione il City. La delusione dovrà essere smaltita nel più breve tempo possibile, anche perché è già tempo di rituffarsi in Premier League. Dopo un complicatissimo periodo (il City è arrivato ad incassare addirittura 4 sconfitte di fila in campionato), Haaland e compagni hanno saputo rialzare la testa con 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 uscite. Prima del ko in Champions il City aveva strapazzato 6-0 l'Ipswich Town a Portman Road. In classifica i Citizens rimangono comunque fuori dai primi quattro posti con 38 punti, a 2 punti di distanza proprio dal Chelsea quarto con 40 punti.

Manchester City-Chelsea, le parole in conferenza stampa di Guardiola alla vigilia del match — Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Chelsea. Ecco le sue dichiarazioni: "Si prospetta una partita davvero importante contro il Chelsea. La qualità della loro squadra è sempre stata ottima. Siamo vicini in classifica, nonostante i grandi problemi che abbiamo avuto nel recente passato. Questa settimana è davvero importante e le prossime due partite sono come finali per noi. Con la nostra gente a sostenerci vogliamo fare una buona prestazione per ottenere i risultati di cui abbiamo bisogno".

Ruben Dias e Jeremy Doku non saranno disponibili per la sfida contro il Chelsea. Il difensore portoghese è stato costretto a uscire all'intervallo della sfida in Champions League contro il Paris Saint-Germain. Doku invece, che ben impressionato nella vittoria per 6-0 contro l'Ipswich Town lo scorso fine settimana, ha dato forfait per la trasferta a Parisi e non sarà a disposizione nemmeno per il match contro i Blues. Recuperati per la panchina Nathan Aké e Rodri, mentre Oscar Bobb sta recuperando la miglior condizione fisica dopo quasi sei mesi di stop.

L'infermeria City — Guardiola ha fatto il punto sulla situazione infortunati: "Abbiamo gli stessi infortuni che avevamo prima. Ruben Dias e Doku sono fuori. Gli altri giocatori che non erano a disposizione rimangono fuori". Poi il tecnico dei Citizens ha detto la sua sui nuovi acquisti perfezionati in questa sessione invernale di mercato: "Vitor Reis, Abdukodir Khusanov e Omar Marmoush possono essere inclusi nella lista dei convocati per la partita contro il Chelsea? Sì, possono giocare, ma non lo so ancora. Marmoush? Si tratta di un giocatore che porta una qualità eccezionale alla squadra. Marmoush può rivelarsi un giocatore importante e fondamentale per il futuro, per questo l'abbiamo ingaggiato".

Il legame con Maresca — Non sarà una sfida come le altre in panchina. Guardiola e Maresca hanno infatti lavorato e ottenuto grandi successi insieme al Manchester City. L'attuale manager del Chelsea ha ricoperto il ruolo di assistente di Guardiola nella stagione 2022/23, finendo per festeggiare uno storico Treble a fine stagione.

Da quel momento Maresca ha intrapreso in solitaria la sua carriera da allenatore, guidando la scorsa stagione il Leicester al primo posto in Championship che è valso il ritorno delle Foxes in Premier League. Con il Chelsea, al momento, Maresca ha ottenuto 20 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte in 33 partite complessive. Guardiola ha risposto così in conferenza stampa sul legame con Maresca: "Ha cambiato molto il Chelsea. Penso che abbiamo visto tutti come abbia dato una sua impronta di gioco alla squadra fin dal primo giorno, quando abbiamo giocato nella pre-season negli Stati Uniti. Comincio a vedere molte cose di cui abbiamo parlato molte volte negli ultimi anni insieme. Questa è una bellissima cosa. Sono molto contento, sono stato fortunato a lavorare con lui negli ultimi anni. Si tratta di un successo per lui e per tutta la sua famiglia. Se lui sta bene, sto bene anch'io. Sono davvero felice per lui".