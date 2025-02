Chiede la maglia a Messi, ma è proibito: squalificato un arbitro messicano

Il direttore di gara Ortiz Nava è stato fermato dalla Concacaf, dopo l'episodio avvenuto nella sfida di Champions Cup tra Inter Miami e Kansas City

Una singolare notizia che arriva da oltreoceano. La Concacaf ha squalificato l’arbitro messicano Marco Ortiz Nava per aver chiesto davanti alle telecamere la maglia e l’autografo a Lionel Messi. L’episodio è avvenuto nella gara di andata dei trentaduesimi di Champions Cup tra Inter Miami e Kansas City, giocata giovedì notte in Kansas. Il gesto infatti va contro il regolamento e la deontologia arbitrale e ha suscitato grande scalpore negli Stati Uniti. Soprattutto per la platealità pubblica che Ortiz Nava ha mostrato in campo. La Concacaf non ha voluto però, per il momento, dichiarare l’entità della squalifica. Come ha riferito un funzionario federale, “L'arbitro ha riconosciuto il suo errore, si è scusato per l'incidente e ha accettato l'azione disciplinare applicata dalla Concacaf. La condotta dell'arbitro non è in linea con il Codice di condotta della Confederazione per gli ufficiali di gara e con i processi esistenti per questo tipo di richieste.”

La richiesta incriminata e il consenso di Messi — Come si nota nelle riprese di fine partita, finita 1-0 per l’Inter Miami grazie proprio al gol di Messi, l’arbitro si è subito avvicinato al campione argentino per formulare la richiesta. La Pulga, pur accettando la richiesta, avrebbe detto al direttore di gara di fare il tutto negli spogliatoi. Il gesto non è passato inosservato agli avversari, che hanno fatto partire una segnalazione alla Concacaf e alla Mls. Come riportato sempre nelle dichiarazioni del funzionario federale “Dopo le indagini, la Concacaf ha appreso che l'arbitro si è avvicinato al giocatore per chiedere un autografo per un familiare con esigenze speciali. Ma in ogni caso queste richieste sono proibite”. Una buona e innocente azione dunque si è rivelata un vero boomerang per Ortiz Nava, che potrebbe aver subito anche un lungo stop. Messi invece salvo sorprese non dovrebbe essere sanzionato.

La gara tra Kansas e Inter Miami, oltre che per questo episodio singolare, verrà anche ricordata per le condizioni meteo proibitive sotto le quali si è giocata. La sfida, posticipata già di 24 ore per maltempo, si è disputata con temperature che oscillavano tra i meno 15 e i meno 22 gradi sotto zero. Messi, che nei giorni precedenti aveva dichiarato di essere contrario a scendere in campo con quelle condizioni, e compagni hanno dovuto indossare calzamaglie, guanti e creme riscaldanti per i muscoli e anche gli scaldacollo, solitamente proibiti dal regolamento. L’argentino come detto ha deciso la gara con un gran gol di destro dopo un altrettanto meraviglioso controllo, siglando così il primo gol ufficiale nel 2025. Per la leggenda, ex Barcellona e Paris Saint Germain, è la rete numero 851 in carriera. Il ritorno della sfida con il Kansas si giocherà mercoledì notte alle 2.