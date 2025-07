Galtier: dalla Francia alla Saudi Pro League

Per Galtier, 58 anni, si tratta della seconda esperienza consecutiva in un campionato arabo dopo il passaggio in Qatar, e segna un ulteriore passo nel processo di internazionalizzazione delle competenze europee nel mondo del calcio saudita. Il tecnico francese, ex Saint-Étienne, Lille (con cui ha vinto la Ligue 1 nel 2021) e PSG, approda in un club ambizioso, fresco di promozione e deciso a consolidarsi nella massima serie nazionale.