Cile, partita sospesa per un forte terremoto – Le urla della telecronista: “Si muove il campo”

Un grande spavento per tutti coloro che erano allo stadio, partita interrotta e poi ripresa, fortunatamente solo paura e niente più...

Sergio Pace Redattore

In Cile una partita di seconda divisione è stata sospesa a causa di un forte terremoto. Le immagini in tv hanno iniziato a traballare, mentre i giocatori sono stati costretti a fermarsi per qualche minuto in attesa della ripresa del match.

Scossa di terremoto di magnitudo 5.6 in Cile, in campo si è sentito eccome

La partita tra Deportes Recoleta e Deportes Temuco, valevole per il diciassettesimo turno della Primera B (seconda divisione cilena), è stata sospesa al 41' del primo tempo (sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa) per qualche minuto a causa di un forte terremoto di magnitudo 5.6 della scala Richter.

Il sisma è stato avvertito eccome in campo. Le immagini in tv hanno iniziato ad ondeggiare e a traballare, con la telecronista che ha urlato: "Se mueve la cancha, se muove la camera", "Si muove il campo, si muove la telecamera!". In campo, a dir la verità, i giocatori non hanno lasciato trasparire alcuna preoccupazione, muovendosi con disinvoltura e aspettando la ripresa del match da parte dell'arbitro.

Il direttore di gara, avvertite le scosse, ha infatti immediatamente interrotto il gioco. Dopo qualche altro minuto la partita è potuta ricominciare. Deportes Recoleta e Deportes Temuco alla fine hanno pareggiato 2-2. Insomma, solo una comprensibile paura per qualche attimo ma nulla più. Da queste parti, evidentemente, sanno come gestire simili situazioni che si verificano con una certa frequenza. Il Cile, infatti, per la sua posizione geografica, accanto alle Ande e con una notevole attività vulcanica, è uno dei paese più sismici del mondo.