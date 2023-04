Cile, colpi di pistola e 15 auto della Polizia: Colo Colo, il funerale ultrà della discordia

Con una forte protezione della polizia, si sono svolti i funerali del tifoso ultrà del Colo Colo Carlos Díaz, noto come "El Guatón Carlos" . I carabinieri hanno monitorato la situazione attorno al feretro entrato allo Stadio Monumentale di...

Ci sono state grandi polemiche, dopo che sono stati lanciati in aria fuochi d'artificio e colpi di arma da fuoco come anteprima del corteo funebre. I funerali si sono svolti con il monitoraggio dell'elicottero dei Carabineros per il tragitto del feretro dall'abitazione del tifoso al cimitero, che è stato scortato da circa 15 auto della polizia.