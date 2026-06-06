Manca sempre meno all'inizio del Mondiale ed una delle città in cui si giocheranno delle partite è la statunitense New York. La competizione, infatti, si terrà non solo negli States, ma anche in Canada e Messico. La Grande Mela si prepara ad accogliere le Nazionali ed anche i tifosi da tutto il mondo per quest'importante competizione. Nella giornata di ieri, il sindaco dell'importante città americana Zohran Mamdani ha tenuto un discorso riguardante la competizione e ha voluto citare molto particolare che coinvolge una persona che in Italia conosciamo molto bene.

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365

Il sindaco di New York Mamdani tiene un discorso e cita Balotelli

Nel corso della giornata di ieri, il sindaco della Grande Mela ha tenuto un discorso che riguardava il Mondiale che sta per iniziare e che vedrà benNazionali scendere in campo. Mentre stava parlando, Mamdani ha voluto fare una citazione molto particolare. Infatti, ha inserito nel suo discorso una frase di, che in passato ha vestito le maglie di Milan eded oggi veste quella dell'negli Emirati Arabi Uniti. La frase di Balo che ha preso in prestito è la seguente: "Quando faccio gol, non esulto perché sto solo facendo il mio lavoro. Un postino, per caso, festeggia quando consegna le lettere?".

Genova, Italia - 7 novembre 2024: Mario Balotelli del Genoa sorride durante il riscaldamento prima della partita di Serie A tra Genoa e Como allo Stadio Luigi Ferraris. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Il sindaco di NY, che ha definito Balotelli come "uno dei più grandi attaccanti internazionali della storia recente" ha voluto cambiare la frase del calciatore dicendo: "Quando la città ospita dei Mondiali ben organizzati, sicuri e tutto va liscio, si festeggia? No, perché stiamo solo facendo il nostro lavoro". In seguito, Mamdani ha parlato dell'evento come un "momento di grande emozione per la città" spiegando anche che infrastrutture, trasporti e piani di emergenza sono operativi. Infine, ha consigliato di non usare l'auto fino a Midtown Manhattan quando ci sono le partite e di utilizzare la bici, la metro o camminare.

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui