I tifosi cinesi non saranno privati ​​dei Mondiali. La FIFA ha infatti assegnato al gruppo televisivo statale CMG i diritti di trasmissione della competizione che inizierò tra meno di un mese. Il nuovo accordo varrà anche l'edizione del 2030. Così è stato annunciato nelle ultime ore dai media statali del paese asiatico. Cina che, come ricordiamo, non prende parte alla Coppa del Mondo dal 2002, ovvero dal torneo disputatosi in Corea e Giappone.

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BRASILIA, BRAZIL - FEBRUARY 26: Vista del trofeo della FIFA World Cup durante il FIFA Trophy Tour al Palazzo del Planalto il 26 febbraio 2026 a Brasilia, Brasile. Il tour prevede 75 tappe in oltre 150 giorni e, dopo le soste a San Paolo e Rio de Janeiro, è arrivato al Palazzo del Planalto, dove sarà presentato anche il trofeo della Coppa del Mondo femminile 2027. La Coppa del Mondo FIFA 2026 si disputerà in Canada, Mexico e United States. (Foto di Ton Molina/Getty Images)

Cina, i tifosi potranno guardare le partite del Mondiale: c'è l'accordo con la FIFA

Anche la Cina , alla fine, potrà avere modo di vedere le partite del Mondiale. Nelle ultime ore, infatti, i media cinesi hanno confermato l'accordo tra il gruppo televisivo stataleper ottenere i diritti di trasmissione. Ma l'accordo non prevede solo il Mondiale ormai alle porte, ma anche quello del 2030. In più sono inclusi anche i Mondiali femminili del 2027 e del 2031.

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La questione è stata risolta nei giorni scorsi, quando il Segretario Generale della FIFA, Mattias Grafstrom, si è recato a Pechino per affrontare questo tema di fondamentale importanza, dato il potenziale numero di spettatori.

Four teams will be making their @FIFAWorldCup debut this year 🤩



🇨🇻 Cabo Verde

🇨🇼 Curaçao

🇯🇴 Jordan

🇺🇿 Uzbekistan pic.twitter.com/gr55N4q1Rv — FIFA (@FIFAcom) May 14, 2026

Questo annuncio pone dunque fine ad una situazione assurda che ha lasciato un Paese di 1,4 miliardi di persone all'oscuro sulla trasmissione di uno dei più grandi eventi sportivi a poche settimane dal suo inizio. Questo perché all'inizio della settimana la Cina aveva rifiutato un'offerta di 250 milioni di dollari da parte della federazione calcistica mondiale.

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