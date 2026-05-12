Nonostante manchi pochissimo all'inizio della competizione, come riporta "RMC Sport", la Cina non ha ancora siglato l'accordo per i diritti televisivi a causa di una distanza siderale tra la domanda della FIFA e l'offerta delle emittenti locali.

La Federazione internazionale ha inizialmente richiesto una cifra vicina ai 250 milioni di dollari, una somma che la televisione di Stato cinese ha giudicato del tutto fuori mercato, rispondendo con una proposta che non raggiunge nemmeno i 100 milioni. Il rischio di perdere gli ascolti di oltre un miliardo e mezzo di persone sta spingendo la FIFA a una mediazione frenetica dell'ultimo minuto per riuscire a trovare un accordo con il colosso asiatico.

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BERLINO, GERMANIA - 20 GIUGNO: Un giornalista della China Central Television (CCTV), l'emittente televisiva nazionale cinese, realizza un servizio prima dell'arrivo di una delegazione del governo cinese presso la Cancelleria il 20 giugno 2023 a Berlino, Germania. I governi tedesco e cinese tengono oggi delle consultazioni a Berlino. (Foto di Sean Gallup/Getty Images)

Mondiale 2026, oltre la Cina anche l'India è senza un accordo per i diritti televisivi

L'si trova in una situazione speculare a quella cinese, vivendo uno stallo nelle trattative con la FIFA che sta mettendo seriamente a rischio la copertura mediatica deiin uno dei mercati più grandi al mondo. A differenza del calcio europeo, che in India gode di una nicchia di appassionati molto attiva, il mondiale richiede un investimento che le emittenti locali non ritengono più sostenibile senza la partecipazione della propria nazionale e questo rende molto complicate le trattative con la FIFA che invece chiede cifre spropositate e impossibili da sostenere.

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Il paradosso è che, nonostante l'India non abbia ancora un accordo per le trasmissioni ufficiali, la domanda di contenuti calcistici è ai massimi storici. Questo vuoto negoziale sta aprendo la strada a speculazioni su possibili soluzioni d'emergenza, come la cessione dei diritti a piattaforme di streaming meno convenzionali o un intervento dell'ultimo minuto da parte di TV private. Tuttavia, se il braccio di ferro dovesse continuare, la FIFA si troverebbe nella posizione di non poter mostrare il suo evento di punta a quasi un miliardo e mezzo di potenziali spettatori, proprio nel momento in cui sta cercando di globalizzare il marchio oltre i suoi confini tradizionali.